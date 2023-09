8 / 10

Der Felsengarten Sanspareil liegt ebenfalls in der Fränkischen Schweiz. Wie die bayerische Schlösserverwaltung schreibt, charakterisierte Markgräfin Wilhelmine den Felsengarten in einem Brief an ihren Bruder, Friedrich den Großen, mit den Worten: „Die Natur selbst war die Baumeisterin.“ © IMAGO / imagebroker