Vierjähriges Enkelkind und Oma sterben bei Brand in Flensburg – Gaffer-Video sorgt für Entsetzen

Von: Sebastian Peters

Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fenster. © Sebastian Iwersen

Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind zwei Menschen, eine 70 Jahre alte Frau und ihr vierjähriger Enkel, ums Leben gekommen. Neun Bewohner wurden verletzt.

Update am Freitag, 5. Mai 2023, um 13:00 Uhr: Bei dem Feuer in einem Flensburger Familienhaus am Donnerstag ist neben einem vierjährigen Jungen auch dessen 70 Jahre alte Oma ums Leben gekommen. Die Frau sei in dem Haus zu Besuch gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Von den neun Verletzten befinden sich sieben noch im Krankenhaus.

Update am Freitag, 5. Mai 2023, um 10:00 Uhr: Bei einem Mehrfamilienhausbrand in Flensburg verloren eine Frau und ein vierjähriges Kind ihr Leben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Identität der Frau ist noch nicht endgültig geklärt. Von den insgesamt neun Verletzten befinden sich sieben weiterhin im Krankenhaus, jedoch wurde niemand lebensgefährlich verletzt.

Bei Brand in Flensburg: vierjähriger Junge verstirbt in den Flammen – Identität der Frau weiterhin unklar

Die meisten Verletzungen entstanden, als die Bewohner des Hauses aus den Fenstern sprangen, um dem Feuer zu entkommen. Die Brandursache bleibt bisher ungeklärt, aber die Polizei gibt an, dass es keine Anzeichen für Fremdverschulden oder fremdenfeindliche Motive gibt.

Ein vierjähriger Junge und eine Frau starben bei dem Brand in Flensburg. © Axel Heimken/dpa

Bei Großfeuer in Flensburg – Anwohner halfen bei der Rettung der Personen

Anwohner der Harrisleer Straße unterstützten die Rettung der Hausbewohner bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte, indem sie Matratzen und einen Container vor das Haus stellten, auf die die eingeschlossenen Personen springen konnten.

Während des Brandes versammelten sich viele Schaulustige in der Nähe des Geschehens. Videos von betroffenen Personen wurden in sozialen Medien verbreitet. Die Polizei hat strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet. Eine aktive Behinderung von Rettungskräften ist bisher nicht bekannt, wird jedoch weiterhin geprüft.

Zwei Personen sterben bei Feuer in Flensburg – Gaffer-Video im Internet aufgetaucht

Update am Freitag, 5. Mai 2023, um 09:15 Uhr: Nach dem tödlichen Feuer in Flensburg macht sich Entsetzen über ein Gaffer-Video breit. Selbst der Oberbürgermeister verurteilt das Filmen auf das Schärfste. Inzwischen hat auch die Polizei Ermittlungen bezüglich des Videos aufgenommen.

Die Innenministerin von Schleswig-Holsteins Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ist am Freitag an den Brandort kommen. Sie werde dort um 9.30 Uhr ein Statement abgeben, sagte ein Sprecher am Morgen. „Es ist eine furchtbare Tragödie, der zwei Menschen, davon ein Kind, zum Opfer gefallen sind“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur.

„Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Toten und bei den Verletzten, die sich noch aus dem Haus retten konnten.“ Ihr Dank gelte den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und Polizei, die sehr schnell vor Ort gewesen seien. „Mein Dank gilt aber auch den Menschen, die den Bewohnerinnen und Bewohnern geholfen haben, um sich aus dem Gebäude in Sicherheit bringen zu können.“ Experten hätten bereits die Arbeit aufgenommen, um möglichst schnell die Brandursache klären zu können.

Nach dem Brand in Flensburg: Feuerwehr weiterhin im Einsatz – Polizei setzt Ermittlungen fort

Update am Freitag, 5. Mai 2023, um 07:13 Uhr: Der Schock nach dem Großbrand in Flensburg sitzt weiterhin tief. Auch mehrere Stunden nach dem Brand mit zwei Todesopfern, eine erwachsene Person und ein Kind, sind die Identitäten weiterhin unklar.

Ebenfalls ist die genaue Anzahl der verletzten Personen sowie deren Art der Verletzungen noch unbekannt. Die Feuerwehr gibt aber an, dass neun Personen verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Wo und warum das Feuer ausbrach, stehe noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungsarbeit werde heute fortgesetzt.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

In dem betroffenen Mehrfamilienhaus lebten zum Zeitpunkt des Brandes 43 Personen. Das Gebäude ist durch das Feuer stark beschädigt worden und droht nun einzustürzen. Der Schaden werde hoch sein, eine genaue Schadenshöhe könne aber noch nicht genannt werden. Die Feuerwehr sei derzeit noch vor Ort und halte Brandwache. Der Brandort sei beschlagnahmt und die Straße abgesperrt.

Feuer in Flensburg: zwei Menschen sterben – Dach an der Harrisleer Straße droht einzustürzen

Update am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 21:00 Uhr: Durch den verheerenden Brand droht nun das Dach des Mehrfamiliengebäudes einzustürzen. Es werde daher versucht, das Dachgeschoss zu sichern, teilte die Stadt Flensburg mit. Ebenfalls sollen Schaulustige von der Einsatzstelle fernbleiben.

Nach Feuer in Flensburg: Polizei ermittelt – Identität der verstorbenen Personen noch unbekannt

Update am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20:23 Uhr: Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings können die Einsatzkräfte noch keine Ursache des Feuers nennen, so Christian Kartheus von der Polizeidirektion Flensburg. Ebenfalls sind auch die Identitäten der verstorbenen Personen, ein Erwachsener und ein Kind, noch unbekannt.

Neun Personen wurden durch das Feuer verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen können nicht gemacht werden, so die Polizei. Die Harrisleer Straße ist aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt. Es seien weiterhin zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Brand in Flensburg: Großeinsatz in der Harrisleer Straße – Polizei und Feuerwehr vor Ort

Erstmeldung am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20:02 Uhr: Flensburg – Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind zwei Personen ums Leben gekommen, so berichtet es die SHZ. Das Feuer brach demnach gegen 16:47 Uhr aus. Beim Eintreffen den Einsatzkräften schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und dem Dachstuhl.

Feuer in Flensburger Mehrfamilienhaus: Tragödie fordert zwei Todesopfer

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden zum Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein geschickt. Doch trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen hatte sich das Feuer auf eine größere Fläche des Dachstuhles ausgebreitet.

Durch das Feuer wurde das Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Mehr als zehn Rettungswagen und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Neun Bewohner seien verletzt worden, schreibt die SHZ. Nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht wurden, machten die Retter eine schockierende Entdeckung. „Wir haben in dem Haus zwei verstorbene Personen gefunden“, sagte Einsatzleiter Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg gegenüber der SHZ. Demnach handele es sich bei den Todesopfern um einen erwachsenen Mann und ein Kind.

Großbrand in Flensburg: Viele Schaulustige am Brandort – Feuerwehr und Polizei sperren großflächig ab

Viele Schaulustige versammelten sich am Brandort, um die Löscharbeiten zu beobachten. Feuerwehr und Polizei sperrten daraufhin den Bereich um die Harrisleer Straße und die Eckener Straße weiträumig ab.