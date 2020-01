Tödliches Drama: Traktor überrollt Frau (34) vor den Augen kleiner Kinder

In Geseke im Kreis Soest in NRW ist am Dienstag eine Frau (34) bei einem Kindergeburtstag tödlich verunglückt. Mehrere Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren mussten die tragische Ereignisse mitansehen. Notfallseelsorger sind im Einsatz (Symbolbild).

