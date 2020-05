Tim Mälzer: Nach Coronvirus-Lockdown – Restaurant an der Alster macht auf

Die gute „Corona-Botschaft“

Am Mittwoch, 27. Mai 2020, öffnet „Die Gute Botschaft" von Tim Mälzer wieder.

Tim Mälzer warb mit emotionalen Auftritten und Aufrufen für Lockerungen. Damit sich die Wirte in der Coronavirus-Krise selbst helfen können. Jetzt ist er selbst auch wieder in Aktion: Die Gute Botschaft an der Alster in Hamburg macht wieder auf.