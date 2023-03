Hinter geschlossener Tür: Video zeigt, was in Spülmaschine passiert

Von: Yasina Hipp

Was hinter verschlossenen Türen geschieht, ist immer spannend und aufregend. Vor allem, wenn sich diese eigentlich nicht öffnen lassen, wie bei einer Spülmaschine.

München – Zahlreiche Helfer in der Küche und im Haushalt erleichtern uns Menschen den Alltag. Dank des Staubsaugers muss der Boden nicht mehr von Hand gekehrt werden, dank des Kühlschranks können wir Lebensmittel frisch halten und dank der Spülmaschine müssen wir dreckiges Geschirr nicht mehr von Hand sauber machen. Früh lernt man, wie das Gerät funktioniert: schmutzige Teller, Schüsseln und Besteck hineinpacken, Tab rein, Programm wählen und los geht‘s. Aber was genau passiert eigentlich in der Spülmaschine während sie läuft? Ein TikTok-Video zeigt das nun und öffnet vielen die Augen.

TikTok-Video zeigt, was während eines Spülvorgangs in der Spülmaschine vonstattengeht

Die Amerikanerin Josephine Cochrane gilt als Erfinderin der Geschirrspülmaschine. 1886 reichte sie ein Patent für einen mit Wasserdruck arbeitenden Geschirrspüler ein und traf damit den Nerv der Menschen. Heute haben in Deutschland laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 74,6 Prozent der privaten Haushalte eine Geschirrspülmaschine zu Hause (Stand: 2022). Und obwohl somit fast drei Viertel aller Haushalte ein solches Gerät tagtäglich benutzen, wissen wahrscheinlich die wenigsten, was in seinem Inneren passiert.

Der TikTok-User „the__impetus“ räumt nun mit diesem Geheimnis auf. Rund 4,6 Millionen Menschen klickten bereits auf das Video, in dem eine offene Spülmaschine während eines Spülganges zu sehen ist.

Offene Spülmaschine: „Warum wird das Geschirr durch die paar Tropfen sauber?“

Zu seinem Video schreibt er nur: „Haben Sie sich jemals gefragt, was wirklich in einer Spülmaschine passiert?“. Und die Resonanz darauf ist riesig. Viele User geben beispielsweise zu, dass sie dachten, dass sich das Gerät „bis oben mit Wasser füllt“. Andere können nicht ganz nachvollziehen, „warum das Geschirr sauber wird durch die paar Tropfen.“ Andere scheinen hingegen weniger überrascht. Ein User schreibt ironisch: „Habt ihr geglaubt, eine Fee putzt darin euer Geschirr?“

