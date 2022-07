TikTok-User teilt einen Trick, um bei Amazon Prime nur die Hälfe zu zahlen

Teilen

Was steckt hinter dem geheimen Amazon Prime Hack, mit dem sich mehrere Nutzer:innen Vorteile teilen können? © Jakub Porzycki/imago

Amazon Prime erhöht seine Preise für Prime-Mitgliedschaften. Für Begeisterung sorgt das nicht gerade – ein Nutzer auf TikTok teilt einen Trick, um trotzdem zu sparen.

Pro Monat müssen die Menschen, die gerne kostenfrei bei Amazon bestellen oder ihr Paket am liebsten nach einem Tag schon in den Händen halten, künftig tiefer in die Tasche greifen. Um ganze 20 Euro steigt der jährliche Beitrag, den Prime-Mitglieder für ihre diversen Vorteile zahlen. Dazu gehören neben den Versandvorteilen auch Prime Video. Ein TikTok-User reagiert auf die Preiserhöhung mit einem schlauen Trick, wie Amazon-Prime-Kunden zukünftig zumindest ein wenig Geld sparen können

BuzzFeed.de berichtet über den Trick des TikTok-Users, durch den man bei Amazon Prime nur die Hälfe zahlt.