Tierquälerei: Unbekannte verstümmeln Pferd im Genitalbereich

Unbekannte haben nach Polizeiangaben ein Pferd im nordhessischen Kammerbach mit einem Gegenstand im Genitalbereich verstümmelt. Das Tier wurde stark blutend aufgefunden.

Die Kripo ermittelt nun wegen Tierquälerei, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Polizei wurde am Mittwoch um 10 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass in dem Bad Sooden-Allendorfer Stadtteil ein Pferd stark bluten würde. Wie später von einer Tierärztin aus Bad Sooden-Allendorf festgestellt wurde, hatten unbekannte Tierquäler die Stute mit einem Gegenstand innerlich und äußerlich im Genitalbereich erheblich erletzt.

Die Tat soll sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in einer unverschlossenen Scheune an der Kleinen Feldstraße ereignet haben, wo die Stute neben einem weiteren Pferd untergestellt war.

Hinweise: Kripo Eschwege, Tel. 05651/9250.