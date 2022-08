Mann (53) will sich durch Sprung aus dem Fenster vor Flammen retten – tot

Zwei Menschen sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Apolda ums Leben gekommen. Das Feuer brach in den Morgenstunden am Sonntag aus.

Apolda – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Apolda (Thüringen) am Sonntagmorgen sind zwei Menschen gestorben. Elf weitere wurden verletzt, darunter auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Das berichtet die Polizei.

Feuer in Mehrfamilienhaus: Mann (53) versucht sich mit Sprung aus dem Fenster zu retten

Ein 53-Jähriger habe versucht, sich mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen zu retten und sei ums Leben gekommen. Stunden später entdeckte die Feuerwehr eine weitere Leiche in dem Haus. Zu deren Identität konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Fluchtweg abgeschnitten: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleitern und Sprungkissen

Die Feuerwehr rettete 30 Bewohner mit Drehleitern und Sprungkissen aus dem brennenden Haus. Sie standen laut MDR Thüringen um Hilfe rufend an den Fenstern, da das Feuer ihnen den Fluchtweg durch das Treppenhaus unmöglich machte.

Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache im Dachstuhl ausgebrochen und habe dann auf das ganze Haus übergegriffen. Gegen 3.30 Uhr waren am Sonntagmorgen mehrere Notrufe eingegangen, so die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf stand der Dachstuhl in Flammen.

Feuerdrama in Thüringen: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Das Haus ist den Angaben nach unbewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Für die Bewohner werden Ausweichquartiere gesucht. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten an. Mehr als 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (ml/dpa)