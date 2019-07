Unglück auf beliebtem See: Kanu-Fahrer vermisst - schockierender Fund

Rettungskräfte und Taucher der Feuerwehr suchten nach dem vermissten Mann im See in Sulingen im Landkreis Diepholz bei Bremen.

Schlimme Szenen auf einem See in Sulingen im Landkreis Diepholz: Ein Kanu-Fahrer wurde bei Bremen vermisst. Wenige Stunden später gab es traurige Gewissheit.

Ein Mann kenterte mit dem Kanu auf dem Stadtsee von Sulingen im Landkreis Diepholz bei Bremen

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften suchten nach dem vermissten 30-Jährigen

Wenige Stunden nach der großangelegten Suche in Niedersachsen gab es traurige Gewissheit

Sulingen - Schock im Stadtsee von Sulingen im Landkreis Diepholz: Ein Kanu-Fahrer verschwand plötzlich im Wasser. Die Suche nach dem 30-Jährigen verlief zunächst ohne Erfolg. Dann gab es die traurige Gewissheit. Der Mann ist tot. Von dem schrecklichen Vorfall in Niedersachsen unweit von Bremen berichtet nordbuzz.de*.

Es war 18.45 Uhr, als ein Mann mit dem Kanu auf dem Stadtsee paddelte und plötzlich verschwand. Er war gekentert, für die am Ufer stehenden Passanten war der 30-Jährige nicht mehr zu sehen und wurde vermisst, wie die Polizei berichtet.

Sulingen bei Bremen: Suche nach vermisstem Kanu-Fahrer im Landkreis Diepholz

Die sofort eingeleitete Rettungsaktion mit einem Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes blieb nach Angaben der Beamten zunächst erfolglos. Auch die Absuche des Sees durch einen herbeigerufenenen Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera brachte bei der Suche nach dem vermissten Mann keinen Durchbruch.

Dann trafen auch mehrere Taucher der Feuerwehr Bremen und ein Rettungshubschrauber am See in Sulingen bei Bremen ein.

Sulingen im Landkreis Diepholz bei Bremen: Kanu-Fahrer wird vermisst - Mann tot geborgen

Etwa zwei Stunden nach dem Verschwinden des Mannes gab es schließlich Gewissheit. Taucher der Feuerwehr fanden nach Angaben der Polizei gegen 20.45 Uhr den vermissten Mann im See. Die Rettungskräfte konnten den Mann bergen und ans Ufer bringen.

Ein Notarzt konnte nach der langen Zeit unter Wasser jedoch nur noch den Tod des 30-jährigen Kanu-Fahrers feststellen. Nähere Einzelheiten, unter anderem wie es zu dem schlimmen Unfall in Sulingen im Landkreis Diepholz bei Bremen kommen konnte, werden jetzt von der Polizei ermittelt.

