Stuttgart: Skelett in Waldstück gefunden

+ © Rolf Vennenbernd/dpa In einem Wald bei Stuttgart wird ein Skelett gefunden. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Stuttgart - Ein Spaziergang macht in einem Waldstück einen schrecklichen Fund – ein Skelett. Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Ein Spaziergänger ist am Donnerstagnachmittag (4. August) im Wald an der Fasanenhofstraße im Stuttgarter Stadtteil Möhringen unterwegs – als er dort plötzlich eine bereits skelettierte Leiche entdeckt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, um wen es sich bei dem Toten handelt und wie genau er gestorben ist. Eine Obduktion könnte wegen des Zustands aber etwas länger dauern.

HEIDELBERG24 berichtet, was bislang zu dem Skelett-Fund in Stuttgart bekannt ist.

Bei dem Toten könnte es sich um ein Gewaltverbrechen, einen Unfall oder einen Suizid handeln. Womöglich handelt es sich sogar um eine vermisste Person. (dh)