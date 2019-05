Mann wird beim Zelten von Tier angegriffen – deswegen macht sich jetzt das Netz über ihn lustig 

Ein junger Mann zeltet nachts in seinem Garten. Plötzlich wird er von einem Tier angegriffen, das versucht, ihn aus dem Zelt zu ziehen. Warum sich jetzt das Netz über ihn lustig macht:

Stuttgart - Dieser rätselhafte Angriff in Korb (Rems-Murr-Kreis) beschäftigt die Experten: Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, sei ein junger Mann beim Zelten im Garten von einem Tier angegriffen worden. Der 21-Jährige sei in der Nacht zum 1. Mai davon aufgewacht, dass ein Tier in sein Zelt eingedrungen war. Dann sei es zu dem blutigen Angriff gekommen, den der Mann nur durch ein Kissen abwehren konnte. Das Tier habe sogar versucht, sein Opfer aus dem Zelt zu ziehen.

Korb: Mann in Zelt angegriffen - Experten rätseln, welches Tier es war

Seit der Angriff bei Stuttgart bekannt wurde, macht sich das Netz über den jungen Camper lustig. Der Grund: Wie die Stuttgarter Zeitung weiter berichtet, hätten die Bissspuren darauf hingedeutet, dass ein Fuchs den 21-Jährigen verletzt hat. Weil er sich gegen den Angriff eines solch kleinen Tieres nicht zur Wehr setzen konnte, habe der Mann viel Spott ertragen müssen und sich mittlerweile aus den Sozialen Netzwerken zurückgezogen.

Ob es wirklich ein Fuchs war, der den 21-Jährigen so brutal angriff – oder ein größeres Tier wie etwa ein Wolf – soll nun eine DNA-Analyse zeigen. Derzeit wird auch darüber diskutiert, dass selbst ein ausgewachsener Fuchs nicht versucht hätte, einen Menschen aus einem Zelt zu ziehen.

