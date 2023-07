Stuttgart geht gegen Klimaaktivisten vor – und erlässt Klebe-Verbot

Von: Daniel Hagen

In Stuttgart tritt eine Allgemeinverfügung in Kraft, die sich gegen die Klimaproteste der „Letzten Generation“ richtet. Auf bestimmten Straßen sind ihre Blockaden verboten:

Die „Letzte Generation“ ist seit Monaten in aller Munde und polarisiert mit ihren Aktionen. So haben sich die Klimaaktivisten, die sich gerne auf viel befahrene Straßen festkleben, zahlreiche Feinde gemacht und werden in letzter Zeit auch immer wieder Ziele von Angriffen genervter Autofahrer. Die Stadt Stuttgart will gegen die Klima-Kleber jetzt mit einer Allgemeinverfügung vorgehen. HEIDELBERG24 erklärt, was darin steht:

Name Stuttgart Bevölkerung 632.865 (31. Dez. 2022) Fläche 207,4 km² Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU)

Stadt Stuttgart erlässt Allgemeinverfügung gegen Klima-Kleber

Immer wieder haben sich Aktivisten der „Letzten Generation“ an Straßen geklebt und damit den Verkehr aufgehalten. Vielen Menschen in Deutschland sind sie daher ein Dorn im Auge. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hat die Gruppierung sogar schon als „Klima-RAF“ bezeichnet – sie also mit Terroristen gleichgesetzt!

Auch in Stuttgart kleben sich die Aktivisten immer wieder an viel befahrene Straßen und behindern damit nicht nur den regulären Verkehr, sondern auch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Aus diesem Grund geht die baden-württembergische Landeshauptstadt jetzt einen härteren Weg in Form einer Allgemeinverfügung. Auch in Mannheim hat die „Letzte Generation“ zuletzt Straßen blockiert.

Die Klima-Kleber der Letzten Generation protestieren auch in Mannheim immer wieder. © MANNHEIM24/PR-Video/René Priebe

Wichtige Straßen und Bundesstraßen dürfen nicht mehr blockiert werden

„Klimakleber gefährden sich und andere, sie gefährden sogar Rettungseinsätze“, sagt Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. „Wir können und dürfen nicht zulassen, dass unsere Straßen unangemeldet nach dem Gutdünken Einzelner blockiert werden – völlig unabhängig davon, dass Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist.“ Daher ergreift die Stadt Stuttgart jetzt rechtliche Mittel, um die Straßenblockaden zu unterbinden.

Ab Samstag (8. Juli) ist es verboten, sich auf „besonders wichtigen Straßen“ im Stadtgebiet sowie auf den Bundesstraßen mitsamt Auf- und Abfahrten anzukleben, anzuketten oder sogar einzubetonieren! Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum Ende des Jahres. Das gilt für alle Versammlungen der Klimaproteste, die nicht zuvor bei einer Behörde angezeigt oder bestätigt worden sind. Wer sich dennoch festklebt, macht sich strafbar und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Polizei darf durch Allgemeinverfügung in Stuttgart schneller eingreifen

„Wir müssen gewährleisten, dass unsere Einsatzkräfte und Hilfsdienste mobil und handlungsfähig bleiben, um möglichen Schaden für Leib und Leben der Menschen in unserer Stadt abzuwenden. Dafür müssen wir die Hauptrouten freihalten“, betont Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit und Ordnung. Die von dem Verbot betroffenen Straßen seien nach ihrer Relevanz für Rettungswege und Hauptverkehr ausgewählt. Die komplette Liste gibt es hier.

Die Polizei darf aufgrund der Allgemeinverfügung zudem schneller eingreifen und illegale Straßenblockaden auflösen – auch unter dem Einsatz von Zwang. Bislang dürfen die Beamten bei einer spontanen Protestaktion unter dem Schutz des Versammlungsrechts nicht eingreifen. Jetzt können sie aber sofort Maßnahmen ergreifen. (PM/dh)