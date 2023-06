Praktisch und preiswert – jeder 3. Student im Südwesten wohnt noch im „Hotel Mama“

Von: Peter Kiefer

Südwesten - Lange Zeit war es belächelt, doch immer mehr Studenten wohnen bei ihren Eltern. Lesen Sie hier, wie es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aussieht:

Es ist praktisch, es ist bequem und es ist vor allem günstig! Im Südwesten wohnen die meisten Studenten daheim im sogenannten „Hotel Mama“, wo man im Idealfall auch noch die Wäsche gewaschen und Essen gekocht kriegt. Denn laut Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ist das Kinderzimmer bei den Eltern auch bei Studierenden in Baden-Württemberg die häufigste Wohnform.

Bundesland Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart Einwohnerzahl 11.124.642 (31. Dezember 2021) Anzahl an Studenten rund 354.700

Fast ein Drittel der Studenten in BW wohnt bei den Eltern

In der CHE-Erhebung, die am Donnerstag (15. Juni) in Gütersloh vorgestellt wurde, gaben 31,2 Prozent der Befragten an, bei ihren Eltern zu leben. 29,3 Prozent der befragten Studierenden wohnten in einer Wohngemeinschaft, weitere 18,9 Prozent in einer privaten Mietwohnung und 16,2 Prozent sind in einem Wohnheim zuhause.

In den Wintersemestern 2020/21 bis 2022/23 wurden für die Erhebung mehr als 82.000 Studierende an 326 Hochschulen in grundständigen Studiengängen zu ihrer Wohnsituation und ihrer Mobilität befragt, die Daten wurden im Rahmen des CHE-Hochschulrankings erhoben. Der Datensatz ist auf Studierende vor dem 1. Abschluss und ab dem 3. Fachsemester eingegrenzt, Studis in Masterstudiengängen flossen nicht in die Statistik ein.

Die Grafik zeigt, wie viele Studierende prozentual in Deutschland in den Jahren 2003, 2018 und 2023 bei ihren Eltern, im Wohnheim etc. wohnten. © dpa-infografik GmbH

Bundesweit leben 28,4 Prozent der Studierenden im „Hotel Mama“

Bundesweit leben demnach 28,4 Prozent der Studierenden noch oder wieder bei den Eltern. Im Vergleich zu früheren Befragungen sei der Anteil leicht gestiegen, teilte das CHE mit. „Die Entwicklung dürfte unter anderem auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein“, hieß es. Mit den Wintersemestern 2020/21 und 2021/22 seien zwei von drei Befragungszeiträumen mitten in die Pandemie gefallen, sagte Studienautor Marc Hüsch.

„Es gab teils Online-Lehre und viele Studierende sind auch deshalb nicht direkt an ihren Hochschulort gezogen.“ Generell seien bei der Entwicklung der Wohnsituation aber stets verschiedene Faktoren zu betrachten, etwa auch Infrastruktur und die Entwicklung des Studienangebots. Studenten wohnen laut Studie insgesamt häufiger bei ihren Eltern als Studentinnen. So ist es auch wenig verwunderlich, dass die alte Uni-Stadt Heidelberg mit ihren rund 38.000 Studis die jüngste Bevölkerung bundesweit hat.

So ist die Situation in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz sind es immerhin rund 30 Prozent der befragten Studierenden, die die Annehmlichkeiten des Wohnens im „Hotel Mama“ zu schätzen wissen. Etwa 28 Prozent leben in einer privaten Wohnung, 23 Prozent in einer WG außerhalb eines Wohnheims

und rund 17 Prozent im Wohnheim. Für Rheinland-Pfalz lagen nach Angaben des Studienautors Marc Hüsch die Antworten von rund 3.300 Studierenden an 10 Standorten vor.

Im Saarland wohnen im bundesweiten Vergleich durchschnittlich die meisten Studierenden bei ihren Eltern. Dort sind es laut CHE-Statistik knapp 43 Prozent. Innerhalb des Saarlands zeigen sich laut Befragung Unterschiede: Der Anteil der Studierenden, die bei den Eltern wohnen, ist demnach in Neunkirchen (59 Prozent) am größten und in Homburg (18 Prozent) am kleinsten. Rund 27 Prozent wohnen in einer privaten Wohnung, 18 Prozent in einer WG außerhalb eines Wohnheims und 7 Prozent im Wohnheim.

Auch der Anteil der Studierenden, die mit dem Auto oder Motorrad zur Hochschule fahren, ist mit rund 51 Prozent der Befragten

im Saarland am höchsten. Bundesweit liegt der Schnitt bei 26 Prozent. An der Befragung nahmen im Saarland rund 1.000 Personen teil.

Über 60 Prozent der Studenten in BW wohnen am Hochschulort

Auch regional zeigt die Befragung Unterschiede: Der Anteil der Studierenden, die in einer WG und außerhalb eines Wohnheims wohnten, ist bundesweit in Friedrichshafen am höchsten (74,1). Direkt am Hochschulort wohnten 60,6 Prozent der befragten

baden-württembergischen Studierenden, weitere 7,6 Prozent müssen im Südwesten mehr als 50 Kilometer bis zur Universität oder

Fachhochschule fahren.

Bei der Anreise zur Universität liegen landesweit die öffentlichen Verkehrsmittel weit vorne: Immerhin 43,9

Prozent nehmen Bus oder Bahn zur Hochschule, das Fahrrad wird von jedem Dritten (33,9 Prozent) genutzt, zu Fuß kommen 29 Prozent zur Hochschule und 28,7 nehmen das Auto oder ihr Motorrad. (pek mit dpa)