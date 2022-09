Streik sorgt für WDR-Chaos – Änderungen bei der Lokalzeit

Beim WDR streiken am 13. September die Beschäftigten – mit Auswirkungen auf das Radio- und Fernsehprogramm. © Oliver Berg/dpa

Beim WDR streiken Beschäftigte am 13. September. Deshalb gibt es Änderungen beim Programm – und Chaos bei der Lokalzeit.

Köln – Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WDR streiken am Dienstag, um für höhere Löhne zu demonstrieren. Das hat den gesamten Tag über bereits Auswirkungen auf das Fernseh- und Radioprogramm: Am Morgen fielen beispielsweise die Nachrichten bei 1LIVE aus, auch die Sendung „Hier und Heute“ bei der ARD konnte nicht ausgestrahlt werden. Am Abend sind auch die Lokalzeiten betroffen.

24RHEIN erklärt das Programm-Chaos beim WDR und verrät, was der Sender um 19:30 Uhr sendet.

Der Streik der WDR-Beschäftigten soll übrigens ausschließlich am 13. September stattfinden. Die Streikenden hatten sich vor dem WDR-Gebäude in Köln und an anderen Standorten in NRW versammelt. (mo)