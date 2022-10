„Ihre Reaktion ist so geil“: Zwei Straßenzeichner verunstalten die Gesichter von Touristen

Von: Luis Teschner

Teilen

Karikaturisten sind bekannt dafür, Leute nicht gerade vorteilhaft abzubilden. Zwei Straßenzeichner aus Hawaii gehen damit gerade auf TikTok viral.

Honolulu – Eigentlich muss man hübsch sein, um auf TikTok laut Medium Erfolg zu haben. Umso schöner, dass ein Kanal namens @caricatureparty gerade mit dem Gegenteil durch die Decke geht. Aaron und Saimee, die am Strand von Honolulu auf Hawaii als Karikaturisten arbeiten, betonen in ihren Zeichnungen immer die hässlichsten Eigenschaften derjenigen, die sich auf ihren heißen Stuhl trauen.

Die meisten ihrer Kunden sind vorbeischlendernde Touristen, deren Reaktionen fast genauso lustig sind wie die Zeichnungen selbst. Während sich einige sichtlich amüsieren, scheinen andere unter ihrer eigenen Hässlichkeit etwas zu leiden.

Dieses Pärchen hat sich auf den gemeinen Stil der Karikaturisten eingelassen. © Screenshot: TikTok/caricatureparty

Straßenzeichner auf TikTok: In diesen viralen Karikaturen kommt keiner gut weg

Karikaturisten gibt es in touristischen Gegenden auch hierzulande und viele haben sich schon mal zeichnen lassen. Aaron und Saimee haben allerdings einen besonderen Stil: Sie suchen sich ein unvorteilhaftes Detail heraus und richten dann die komplette Zeichnung auf diesen Aspekt aus. Das kann alles sein, von schiefen Zähne und kleinen Augen bis zum dünnen Haar. Karikaturen waren auch bei der letzten documenta ein Thema und benötigten eine gesonderte Erklärung.

Ich wäre die nächsten 10 Jahre verunsichert.

In den Kommentaren auf TikTok stellt ein User sich vor, selbst gezeichnet zu werden und kommentiert: „Ich wäre die nächsten zehn Jahre verunsichert.“ Die Porträtierten selbst nehmen ihre Makel meist mit Humor und sorgen so für einen weiteren Unterhaltungsfaktor. Eine andere Nutzerin kommentiert zum herzhaften Lacher einer Touristin: „Ihre Reaktion ist so geil. Ein schöneres Kompliment gibt es nicht.“

Die Touristen gehen als unvorteilhafte Karikaturen viral

Regelmäßig gehen die Karikaturen und Videos von @caricatureparty viral und erreichen ein Millionen-Publikum. Der Aufbau der Videos ist immer gleich: Zuerst werden die zu zeichnenden Personen gezeigt und wer sich auskennt, überlegt jetzt schon, welche Imperfektion die Karikaturisten wohl betonen werden. Anschließend wird das fertige Kunstwerk gezeigt und zuletzt sieht man die Reaktion der Porträtierten selbst. Ebenfalls viral ging auf TikTok kürzlich ein Trick, mit dem man Öl optimal dosieren kann.

Weil die meisten nicht mal eben so nach Hawaii fahren können, bieten @caricatureparty seit kurzem ihre Karikaturen auch online an, wenn man ihnen entsprechendes Videomaterial zusendet. Wer sich das nicht traut, schaut weiter zu und amüsiert sich gemeinsam mit den Porträtierten über die Zeichnungen. Denn Imperfektionen haben alle und weil vor Aaron und Saimee wirklich niemand sicher ist, können alle zusammen darüber lachen. (lute)