Kind bei Straßenbahn-Crash verletzt - Vater bricht an der Unfallstelle bewusstlos zusammen

Wegen des Schocks

+ © Keutz TV-NEWS Kind kollidiert beim Überqueren des Fußgängerüberwegs mit Straßenbahn. © Keutz TV-NEWS

Am Donnerstagabend kommt es in Seeheim-Jugenheim zu einem schrecklichen Unfall mit einem Kind und einer Straßenbahn. Der Vater bricht am Unfallort zusammen: