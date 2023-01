Klima-Aktivisten werden von Passant attackiert – und ernten „tiefsten Respekt“ für ihre Reaktion

Von: Markus Hofstetter

Die „Letzte Generation“ wird für ihre Straßenblockaden oft angefeindet, meist verbal. In Köln reichte dies einem Mann offenbar nicht, er schritt zur Tat.

Köln - Am Freitag (6. Januar) blockierten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ um die Mittagszeit in Köln eine vielbefahrene Straße. Auf einem Video der Kölner Internetzeitung report-K.de ist der Beginn der Aktion zu sehen. Männer und Frauen betreten die Straße, rollen Banner aus und setzen sich hin.

Passant greift in Köln Klimaaktivisten an: Mann wird Mütze vom Kopf gerissen

Doch auf einmal taucht ein Mann auf, dem die Aktion nicht zu gefallen scheint. Zunächst greift er sich einen Rucksack und trägt ihn aus dem Bild. Der angegriffene Klimaaktivist behält allerdings die Ruhe und macht einfach weiter. Kurz darauf erscheint der offenbar wütende Mann noch einmal im Bild. Er reißt dem gleichen Aktivisten, der wieder die Aggression gleichgültig über sich ergehen lässt, das Banner aus den Händen und die Mütze vom Kopf, beides wirft er an den Straßenrand.

Dann entreißt der Mann einer Klimaaktivistin ihren Rucksack. Diese hält ihn noch kurz fest, doch der zuerst Angegriffene sagt nur kurz „Lass los“. Auch dieser Rucksack landet darauf am Straßenrand. Das scheint dem Passanten noch nicht genug zu sein. Er nimmt sich weitere Aktivisten vor, zerrt eine an ihrem Kapuzenpulli zu Boden, einer anderen will er Mütze und Sicherheitsweste vom Körper reißen, allerdings erfolglos.

Insgesamt dauern die Aggressionen des Passanten keine 60 Sekunden. Die Klimaaktivisten allerdings lassen diese mit keiner oder nur minimaler Gegenwehr über sich ergehen. Sie fahren mit ihrer Aktion einfach fort, ohne sich beeindrucken zu lassen.

Reaktionen auf den Angriff auf die Klimaaktivisten in Köln: Die meisten Twitter-User verurteilen die Aggressionen

Auf Twitter wird die Aggression des Mannes größtenteils verurteilt. „Hoffe, der übergriffige Zwerg kassiert eine Anzeige“, schreibt ein User unter dem Video. „Hoffentlich kann man diesen Mann mit Hilfe des Videos überführen und anzeigen - das ist ja wirklich kriminell ... die Protestierenden sind ganz friedlich“, kommentiert eine andere.

„Auch wenn die Protestform von @AufstandLastGen streitbar ist. Ich hab tiefsten Respekt davor, dass sie das über sich ergehen lassen ohne körperlich gewalttätig zu werden“, heißt es an einer anderen Stelle.

Doch es gibt auch Stimmen, die die Aktion des Passanten begrüßen. „Warum hat dem Mann keiner geholfen?“, heißt es zum Beispiel. „Der attackiert nicht, der räumt nur auf“, schreibt ein anderer.

Angriff auf Klimaaktivisten in Köln: Polizei ist offenbar bisher nicht informiert

Die Polizei in Köln schien hat von dem Vorfall bislang offenbar keine Kenntnis. Am Samstag sagte eine Sprecherin auf Anfrage von t-online. „Sollte eine Person bei einem solchen Vorfall zum Beispiel Schmerzen erlitten haben, sollten sie bei uns Anzeige erstatten.“