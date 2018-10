Polizisten wollen mit Streifenwagen durch Rettungsgasse fahren - dann kommt es zum Unglück

Ein Polizeiauto hat einen Lkw in einer Rettungsgasse in Storkow bei Brandenburg gerammt.

Als Polizisten mit dem Auto durch eine Rettungsgasse auf der Autobahn fahren wollten, kam es zu einem schweren Unfall. Der Streifenwagen rammte einen Lkw, drei Beamten wurden verletzt.

Storkow - Auf seiner Fahrt durch eine Rettungsgasse auf der Autobahn 12 ist ein Funkwagen der Polizei bei Wind und Regen auf einen Lkw aufgefahren.

Bei dem Unfall am Dienstagabend nahe Storkow (Oder-Spree) seien die drei Insassen des Mannschaftswagens verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Mittwoch. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Polizei wollte durch Rettungsgasse bei Storkow in Brandenburg fahren

Die Besatzung des Streifenwagens wollte laut Polizeiangaben mit Blaulicht und Martinshorn durch eine Rettungsgasse fahren. Wer die Schuld an dem Unfall trug, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Weitere Angaben zum Unfallhergang wurden nicht gemacht. Die A12 war Richtung Berlin für rund zwei Stunden gesperrt.

dpa