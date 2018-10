Böse Überraschung nach dem Sommer: Stinkwanze macht sich in Deutschland breit

Sie ist die Schattenseite des schönen Sommers: Die Stinkwanze ist derzeit in ganz Deutschland auf dem Vormarsch. Doch wie kommt es zu der massenhaften Ausbreitung?

Münsterland – Ihr Name ist Programm: Die Marmorierte Baumwanze wird unter anderem auch "Stinkwanze" genannt. Im Sommer befinden sich die knapp 12 bis 17 Millimeter kleinen Insekten draußen und leben meist auf Blättern.

Doch mit den kälteren Temperaturen sucht auch die Stinkwanze den Weg ins Warme – und somit direkt in die behagliche Wohnung. Die Stinkwanze ist per se nicht gefährlich, doch sie sondert bei Gefahr übel riechende Gerüche ab – zum Beispiel, wenn man versucht, sie mit einem Staubsauger zu entfernen.

Stinkwanzen in der Wohnunung: Jahrhundertsommer ist schuld

Doch wieso machen sich Stinkwanzen derzeit so breit? Schuld sei der heiße Sommer, so Stefan Kress vom Naturschutzbund Deutschland. Durch die warmen Temperaturen hätten mehr Insekten als sonst überlebt. Manche Arten hätten es gar geschafft, zwei oder mehr Generationen in die Welt zu setzen.

