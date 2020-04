Sternschnuppen im April und Mai 2020: So sehen Sie die Aquariiden

Im April und Mai 2020 sind wieder die Sternschnuppen der Leoniden zu sehen. Wir erklären, wann und wie Sie den Meteor-Regen am Himmel beobachten können.

Ab Ende April sind in Deutschland die Sternschnuppen der Eta-Aquariiden zu beobachten.

Höhepunkt sind die Nächte vom 5. und dem 6. Mai.

Die Sternschnuppen stammen vom Halleyschen Kometen.

Alle Sternengucker können sich im Mai 2020 auf ein ganz besonderes Himmelsschauspiel freuen: Die Sternschnuppen der Eta-Aquariiden sorgen für ein wahres Feuerwerk in der Nacht. Ab 19. April und fast den gesamten Monat über sind die Sternschnuppen der Aquariiden zu beobachten. Sie werden auch Eta- Aquariiden genannt, da ihr Ausstrahlungspunkt beim Stern Eta im Wassermann liegt.

Sternschnuppen im April und Mai 2020: Was sind die Aquariiden?

Bei den Aquariiden handelt es sich um schnelle Sternschnuppen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Sekunde, das sind rund 234.000 Kilometer pro Stunde. Sie hinterlassen lange Leuchtspuren. Die Aquariiden haben ihren Ursprung im Halleyschen Kometen, der Bruchstücke seines Kerns auf seiner Bahn verstreut hat.

Den Kometen selbst sehen wir allerdings nicht in diesen Tagen. Der Halleysche Komet kommt nur alle 75,3 Jahre in Erdnähe. Das nächste Mal wird das im Jahr 2061 der Fall sein.

Sternschnuppen im April und Mai 2020: Wann kann man die Aquariiden am besten sehen?

Am meisten Sternschnuppen wird man um den 5. und 6. Mai (Dienstag und Mittwoch) herum sehen. Am besten schaue man in den frühen Morgenstunden nach Osten, bevor es wieder hell wird.

Beste Beobachtungszeiten sind heute Nacht die Stunden nach Mitternacht – der Ausstrahlungspunkt liegt im Sternzeichen Wassermann. Im Durchschnitt werden 20 Sternschnuppen pro Stunde vom Nachthimmel regnen.

Video zu den Aquariiden: So sehen die Sternschnuppen aus

Sternschnuppen im April und Mai 2020: Wie wird das Wetter?

Wie das Wetter Ende April oder gar im Mai aussehen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. „Wenn's am Ostertag auch regnet am wingsten so regnet's alle Sonntag bis Pfingsten“, besagt allerdings eine alte Bauernregel. Sollte Ostern also schön und sonnig werden, dann drohen es regnerische Tage während der Aquariiden-Zeit zu werden.

Im Oktober geht‘s dann mit den Orioniden und Draconiden weiter, wobei die Orioniden vom „Halleyschen Kometen“ stammen.

fro/dpa