Steigende Temperaturen nach Schnee-Chaos - Gute Aussichten für Wintersport

Schnee sorgte am Donnerstag für Verkehrschaos in der Rhön. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Plusgrade und Regen werden den Schnee in Teilen der Rhön in den nächsten Tagen schmelzen lassen. Aber weil viel Neuschnee gefallen ist, laufen die Lifte am Wochenende. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda/Rhön - Nach dem Schnee-Chaos in der Rhön am Donnerstag (2. Februar) mit gesperrten Straßen, querstehenden Lkws und Behinderungen im Busverkehr, erwarten Meteorologen steigende Temperaturen und Regen. Am Freitag wird wechselhaftes Wetter erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es vornehmlich stark bewölkt und zeitweise stark regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad, im Bergland bei maximal drei Grad.

Die Betreiber der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe erklärten am Donnerstagmittag, ihre Anlagen am Freitag wieder zu öffnen. Zuvor stehen allerdings noch Aufräumarbeiten an, denn durch den Sturm und den Schneebruch liegen teilweise abgebrochene Äste auf den Pisten. Voraussichtlich werden diese Arbeiten am Freitagvormittag abgeschlossen werden können, ab 12 Uhr sollen die Lifte laufen.