Entwarnung nach Sprengstoff-Verdacht: Rastanlage an der A3 wurde gesperrt

Weil sich möglicherweise Sprengstoff in einem Fahrzeug befindet, ist eine Rastanlage auf der Autobahn 3 gesperrt worden

Update 22.45 Uhr: Entwarnung durch die Polizei

Wegen eines sprengstoffverdächtigen Fahrzeugs ist eine Rastanlage an der Autobahn 3 in Bayern am Sonntag vorübergehend geräumt worden. Es gab an der Anlage Spessart-Süd einen "größeren Polizeieinsatz, das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, wie die Polizei in Würzburg mitteilte. Sprengstoffspezialisten des bayerischen Landeskriminalamts gaben aber bald Entwarnung.

Den Angaben zufolge kontrollierte die Polizei an der Rastanlage ein mit vier Menschen besetztes Auto. Gegen einen Insassen lag ein Haftbefehl vor, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Bei der Überprüfung des Wagens ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass sich Sprengstoff darin befinden könnte.

Es wurde allerdings nichts gefunden, die A3 musste auch nicht gesperrt werden. Die Polizei hatte die Räumung eingeleitet, weil sie nach eigenen Angaben nicht ausschließen konnte, dass von dem Fahrzeug eine Gefahr ausging. Neben dem Festgenommenen nahm sie demnach auch die übrigen Insassen des Autos in Gewahrsam.

Erstmeldung

Rohrbrunn - Am Sonntagnachmittag hatte die Polizei das Fahrzeug kontrolliert und festgestellt dass gegen einen der Insassen ein europäischer Haftbefehl vorliegt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde festgenommen.

Bei der Untersuchung des Fahrzeugs ergaben sich demnach Hinweise, dass sich möglicherweise Sprengstoff im Fahrzeug befindet. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen können, dass von dem Fahrzeug eine Gefahr ausgeht, wurde die Rastanlage Spessart-Süd geräumt und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Am Abend konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch die A3 gesperrt werden muss.

Die drei weiteren Insassen aus dem Fahrzeug befanden sich am Abend ebenfalls in Polizeigewahrsam. Polizei und Rettungskärfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Nachfrage nannte die Polizei keine weiteren Details. Warum der festgenommene Mann international gesucht wird, war unklar.

