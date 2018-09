Spielplatz: Mutter passt auf Mädchen auf - was sie hinter einem Baum entdeckt, ist verstörend

Was eine Mutter auf einem Spielplatz in Baunatal hinter einem Baum entdeckt, ist wirklich verstörend.

Die Polizei fahndet nun mit einer Personenbeschreibung nach einem Perversling.

Landkreis Kassel - Im Leiselpark in Baunatal (Landkreis Kassel) gibt es einen beliebten Abenteuer-Spielplatz. Den suchte am Dienstagnachmittag auch eine Mutter mit ihrer Tochter auf, wie extratipp.com* berichtet. Plötzlich der Schock: Was die Frau hinter einem Baum entdeckte, ist wirklich verstörend.

Aufmerksame Mutter entdeckt etwas auf einem Spielplatz in Baunatal bei Kassel

Während das Mädchen im Kindergarten-Alter auf dem Spielplatz in Baunatal bei Kassel herumtobte, sah die Mutter einen Mann, der sich hinter einem Baum versteckte. Der Exhibitionist hatte sich entblößt und offenbar die Kinder beobachtet. Als der Unbekannte bemerkte, dass er bei seinem perversen Treiben ertappt worden war, zog er sich rasch an und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Baunatal-Großenritte.

Polizei Kassel sucht nun nach dem Spielplatz-Exhibitionisten von Baunatal

Die Mutter erstattete bei der Polizei Anzeige, jetzt ermittelt die Kripo Kassel. Die Ermittler hoffen, den Exhibitionisten vom Spielplatz Baunatal durch Hinweise aus der Bevölkerung zu finden. Der Mann wird in der Pressemitteilung der Polizei Nordhessen wie folgt beschrieben:

männlich und über 50 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt

wellige, weiße Haare und generell ungepflegte Erscheinung

braune Hose, kariertes Hemd, blaues Käppi

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Kassel unter Telefon (0561) 9100.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.