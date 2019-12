Horror-Unfall: Unbeteiligte Frau lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Horror-Unfall in Michelstadt im Odenwald: Ein Spaziergang nimmt für eine Frau eine dramatische Wende. Sie wird lebensgefährlich verletzt.

Horror-Unfall in Michelstadt im Odenwald

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Das Opfer ist eine an dem Unfall unbeteiligte Frau

Michelstadt – Im beschaulichen Michelstadt im Odenwald hat es einen Horror-Unfall gegeben. Leittragende war eine Frau, die überhaupt nichts mit dem Vorfall zu tun hatte. Für sie nahm ein unschuldiger Spaziergang eine dramatische Wende.

Horror-Unfall in Michelstadt (Odenwald): Frau wird lebensgefährlich verletzt

Doch was geschah in Michelstadt im Odenwald? Am Freitag (13.12.2019) kam es gegen 9.10 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos m Kreuzungsbereich Neutorstraße/ Kellereibergstraße.

An der Einmündung übersah eine 26-jährige Opel-Fahrerin, die weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fahren wollte, den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Opel Zafira, berichtet die Polizei Südhessen in einer Mitteilung. Anschließend nahm der Unfall in Michelstadt (Odenwald) eine dramatische Wende und wurde zum Horror-Unfall.

Frau bei Horror-Unfall lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber in Michelstadt im Einsatz

Leittragende war dabei eine Frau, die gerade auf dem Gehweg unterwegs war. Denn durch den Zusammenstoß zwischen den beiden Autos wurde ein Opel Zafira eines 21-jährigen Mannes aus Michelstadt auf den Gehweg geschoben und prallte dort gegen eine Fußgängerin.

Die 80 Jahre alte Frau wurde durch den Zusammenstoß im Odenwald lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und flog die Frau nach dem Horror-Unfall in ein Krankenhaus.

Horror-Unfall in Michelstadt: Unfallstelle muss voll gesperrt werden

Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle in Michelstadt für etwa zwei Stunden voll. Für die Rekonstruktion war ein Gutachter, der von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragt wurde, vor Ort. An den Unfallautos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

von Christian Weihrauch

Bei einem Unfall bei Michelstadt ist eine Autofahrerin einer Landstraße (L3318) abgekommen und mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume geprallt, berichtet op-online.de*

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.