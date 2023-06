Sommerwetter oder Juni-Regen? So wird das Wetter am Wochenende

Von: Tobias Becker

Seit Tagen ist das Wetter in Baden-Württemberg sommerlich, sonnig und trocken, aber bleibt es weiterhin so? Lesen Sie hier, wie das Wetter am Wochenende werden soll:

Das Wetter in Baden-Württemberg ist sommerlich. Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern in die Nähe der 30 Grad, erreichen sie aber noch nicht. Doch wie geht es weiter? Das Wochenende steht vor der Tür, auch die Schafskälte kommt und könnte für kühlere Tage und Regen sorgen.

echo24.de verrät, wie das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende werden soll.

Der Sommer wird von den Wettermodellen zum Teil als zu heiß und mit Dürre prognostiziert. Andere Berechnungen tendieren eher zu einem tropischen Sommer, also nass und warm. (tobi)