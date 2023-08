Sommerwetter kommt nach NRW – aber Regen droht schon

Die Sonne kommt nach NRW – aber es kann auch immer wieder starke Regenschauer geben. (Symbolbild) © Jan Eifert/imago

Am Mittwoch dreht sich das Wetter endlich: Es bleibt weitgehend trocken. Zum Wochenende steigen dann in NRW die Temperaturen – doch es wird nicht nur heiter.

Köln - Tagelang gab es vor allem Regen, Wind und Gewitter in NRW. Der Sommer ließ sich im August noch so gar nicht blicken. Jetzt scheint sich die Wetterlage endlich zu drehen: Am Mittwoch (9. August) ist es meist trocken und in den folgenden Tagen steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Aber es gibt einen Wermutstropfen: Richtung Wochenende können starke Regenschauer und einzelne Gewitter das Sommer-Comeback trüben, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

24RHEIN berichtet, wie sich das Wetter in NRW dann weiter entwickeln soll.