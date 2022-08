Sommer in BW: Nächste Hitzewelle kommt und bringt tropische Nacht

Von: Teresa Knoll

Teilen

Eine neue Hitzewelle kommt im August auf BW zu © Peter Kneffel/dpa

Es ist weiterhin Schwitzen angesagt: Die nächste Hitzewelle bricht über Baden-Württemberg herein. Lesen Sie hier, in welchen Nächten es ebenfalls warm wird:

Mehr zum Thema Wetter in BW: DWD warnt – Sommer bringt nächste Hitzewelle und tropische Nacht

Man ahnte es bereits und jetzt ist es so weit: Die nächste Hitzwelle rollt auf Baden-Württemberg zu. Teilweise wird es sogar in der Nacht nicht abkühlen, sodass man von einer tropischen Nacht sprechen kann. Zum Wochenende schlägt das Wetter dann um und es gib teils schwere Gewitter, aber auch die bringen keine angenehmeren Temperaturen.

HEIDELBERG24 verrät, an welchem Tag die Hitzewelle in Baden-Württemberg losgeht und die Nächte tropisch werden.

Eine recht zuverlässige Wetter-Prognose kann man etwa sieben bis zehn Tage im Voraus treffen. Fest steht aber, dass der Extrem-Sommer diesen Monat weitergeht. (resa)