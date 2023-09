Tragischer Vorfall am Tag der Einschulung: Familienvater stirbt während der Zeremonie

Von: Nadja Zinsmeister

Der Schulstart soll für Kinder eigentlich ein besonderer Tag werden. Für eine Familie in Sachsen entwickelte er sich zum Albtraum. (Symbolbild) © ChristopherNeundorf/Imago

Eine Familie aus Sachsen erlitt einen schweren Schicksalsschlag. Zahlreiche Menschen spendeten daraufhin, um den drei Kindern und ihrer Mutter zu helfen.

Poßdorf - Ein tragischer Todesfall erschüttert eine Familie in Sachsen. Am Tag der Einschulung eines Schulkindes aus dem kleinen Dorf Poßdorf brach sein Vater plötzlich zusammen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Nun erhielt die Familie zahlreiche Spenden. Zuletzt starteten Eltern aus Nordhessen eine Spendenkampagne, nachdem sie ihren Sohn verloren hatten.

„Doreen ist die Mutter von Fynn und 2 weiteren Kindern. Sie hat mit ihrem Mann Sven in den letzten Jahren viel Zeit Energie, Liebe und Geld in das gemeinsame Haus gesteckt“, schreibt der Organisator Marcus Klein in seiner Spenden-Kampagne auf GoFundMe. Doch am 19. August hat die Familie einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Als ihr Sohn Flynn eine Veranstaltung zur Einschulung hatte, klagte der Vater über Unwohlsein.

Tragischer Vorfall am Tag der Einschulung: Familienvater bricht plötzlich zusammen

„Du schiebst es auf die Aufregung“, schreibt seine Frau Doreen in einem emotionalen Text in der Spenden-Kampagne. „Doch dann geht es ganz schnell. Irgendwas stimmt nicht. Er liegt am Boden. Du rufst den Notarzt.“ Ihr Mann habe einen Herzinfarkt bekommen und sei schnell ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Familie sei unter Schock gestanden, aber trotzdem zur Einschulung gegangen. Als Mutter und Ehefrau habe sie sich Sorgen gemacht, aber gleichzeitig stark für ihr Kind sein wollen.

Plötzlich und unerwartet ist der Familienvater Sven am 19. August verstorben. © gofundme

Kurz darauf habe sie die alles verändernde Nachricht erreicht. „Dein kleiner Sohn ist aufgeregt und verunsichert zugleich wegen Papa. Du gibst ihm einen Kuss und sagst, dass alles gut wird. Doch dann erhältst du einen Anruf. Der kleine Fynn hat soeben seine Zuckertüte überreicht bekommen und dir wird am anderen Ende der Leitung gesagt, dass dein Mann verstorben sei.“

Familienvater stirbt während Einschulung seines Sohnes: Familie plagen Existenzängste

Seit dem Todesfall habe die Familie nicht nur einen großen Verlust zu betrauern. „Jetzt steht sie alleine mit all ihren Sorgen und Existenzängsten vor ihren Kindern“, schreibt Organisator Marcus Klein weiter. Er wollte Geld für die Familie sammeln, damit sie den Kredit für ihr Haus abbezahlen können.

Mit Erfolg: Mehr als zweitausend Menschen haben gespendet, sodass die Familie nun eine Summe von 57.435 Euro zur Verfügung hat. (Stand 31. August). Damit ist das ursprüngliche Ziel von 20.000 Euro weit übertroffen. „Doreen ist sprachlos über diese große Anteilnahme“, so Klein weiter. (nz)