Lkw verliert Schotter: A44 in Richtung Dortmund gesperrt

Auf der A44 hat ein Lkw am Montag seine Ladung verloren.

Die A44 ist am Montagmorgen (17. Februar) gesperrt worden, nachdem ein Lkw bei Soest in Richtung Dortmund seine Ladung verloren hat.

Soest - Autofahrer auf der A44 mussten am Montagmorgen viel Geduld mitbringen. Die Autobahn 44 wurde in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Erwitte-Anröchte und Soest-Ost gesperrt, berichtet RUHR24.de*. Grund dafür war ein Lkw, der seine Ladung verloren hat. "Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern hat ein Kipplaster am heutigen Montagmorgen (17. Februar) Ladung (Schotter) verloren", teilt die Polizei Dortmund mit.

