18-Jähriger erobert Schuhmarkt – mit besonderen Sneakern

Ein 18-Jähriger will den Schuhmarkt erobern – mit ganz besonderen Sneakern. Einen großen Schritt hat er nun in Paderborn gemacht.

Paderborn – Der 18-jährige Dennis Boga hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Sneaker. Die Schuhe verkauft er hauptsächlich online. Nun aber hat er sogar einen Laden in der Innenstadt von Paderborn in NRW eröffnet. Das hat einen Grund, wie er wa.de erklärt.

Vorab: Dennis Boga verkauft in seinem Geschäft „Strictz“ nur besondere Sneaker, die man nicht überall bekommt, wie wa.de berichtet. „Online läuft das Geschäft immer noch doppelt so gut wie mit dem Laden“, sagt er. Der Geschäftssinn des Jung-Unternehmers war aber keinesfalls getrübt, als er sich dazu entschloss, den Laden in der Paderborner City zu eröffnen. Im Gegenteil. „Diese Präsenz hier ist wichtig. Dadurch bekommen die Leute viel mehr von mir mit“, sagt Boga.