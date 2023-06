Skurrile Studie untersucht die Überlebensfähigkeit im Falle einer hypothetischen Zombie-Apokalypse

Wie gut schneidet Ihr Landkreis ab? (Symbolfoto) © dpa/Symbolbild

Ein Vermietungsportal wertet aktuelle Daten aus, um eine nicht ganz ernstgemeinte Statistik zu erstellen. Wo der Ostalbkreis ein Zombieschreck ist und wo er den Untoten unterlegen ist, lesen Sie hier:

Gerade Corona überstanden, da drohen die Untoten unser Leben auf den Kopf zu stellen. Keine Sorge: Im Ostalbkreis leben Sie in einem der 100 sichersten Gebiete in Deutschland, die mit einer Zombie-Apokalypse umgehen können. Man muss Daten nur auszuwerten wissen. Dass der Ostalbkreis unter 402 Städten und Kreisen in der Republik den 90. Platz in einer Zombie-Überlebens-Statistik einnimmt, ist das Fazit der Vermietungsplattform „Rentola.de“. Diesen Schluss lässt jedenfalls die skurrile, aber immerhin aktuelle Studie des nach eigenen Angaben weltweit agierenden Unternehmens zu. Mehr zur Analyse gibt es bei der Schwäbischen Post.