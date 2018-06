Skrupellos: Autowerkstatt steht in Flammen - doch für Ärger sorgen die Gaffer

Sie glotzen, filmen und lassen sich nicht beirren: Gaffer! Bei dem Großbrand einer Autowerkstatt am Samstag (9. Juni) in Ibbenbüren waren die schamlosen Schaulustigen besonders skrupellos.

Ibbenbüren – Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften rückte die Feuerwehr am Samstagnachmittag im münsterländischen Ibbenbüren an. Rund 100 Einsatzkräfte versuchten den Brand einer Autowerkstatt in den Griff zu kriegen. Für größeren Ärger sorgten jedoch Gaffer. Was dann passierte, lesen Sie bei msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

ml