Irrer Polizeieinsatz: Was macht diese Kuh auf dem Garagendach? 

Sindelfingen - Eine Kuh hielt die Polizei in Sindelfingen am Dienstagvormittag in Atem. Sie war laut Polizei zusammen mit ihren Kalb bei einem Stallwechsel ausgebrochen. Als einige Landwirte versuchten, das Tier wieder einzufangen, wurde die Kuh aggressiv und griff einen der Bauern an. Er wurde dabei dabei nicht verletzt.

Die Kuh lief weiter in ein Wohngebiet, wo sie erst durch durch mehrere Vorgärten lief und schließlich auf ein Garagendach stieg. Dort hinauf gelangte sie nach Angaben der Polizei über eine Aufschüttung an der tiefer gelegenen Rückseite der Garage. Das Kalb konnte inzwischen von einigen Helfern eingefangen werden.

Kuh auf Garagendach: Polizei informiert auf Twitter

Um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, wurde von der Polizei ein Hubschrauber eingesetzt. Unter dem Hashtag #KuhAufDemDach informierte die Polizei außerdem auf Twitter über die Situation.

#KuhAufDemDach heute in #Sindelfingen #Maichingen . Die Kuh konnte gerettet werden und ist wieder in ihrem Stall.

https://t.co/SFcCRAEBJ5 pic.twitter.com/k6OHnEhUnF — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) 4. September 2018

Einer Tierärztin gelang es schließlich, die Kuh mit einem Blasrohr zu betäuben. Bevor die Betäubung allerdings wirkte, stieg das Tier wieder vom Garagendach herunter und legte sich in einem garten hin. Von dort aus wurde sie mithilfe eines Krans von der Feuerwehr wieder zurück zum Stall transportiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tier auf ein Dach stieg. Im nordrhein-westfälischen Morsbach entdeckten Anwohner auf dem Dach einer Veranstaltungshalle ebenfalls eine Kuh.

dpa/afp/bro/cfm