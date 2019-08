Sie wird bereits seit fünf Wochen vermisst: Wo ist Aleksandra (8)? Polizei äußert Verdacht

Die erst acht Jahre alte Aleksandra aus Sigmaringen wird bereits seit fünf Wochen vermisst. Die Polizei äußerte nun einen konkreten Verdacht.

Aleksandra (8) aus Sigmaringen wird seit dem 6. Juli 2019 vermisst

Das Mädchen ist aus einem Kinderheim in Sigmaringen verschwunden

Die Vermisste ist vermutlich Richtung Reutlingen/Tübingen unterwegs

Sigmaringen - Die erst acht Jahre alte Aleksandra T. aus Sigmaringen wird bereits seit fünf Wochen vermisst, doch noch immer fehlt jede Spur von dem Mädchen. Wie die Polizei bereits Anfang Juli erklärte, könnte sich die Achtjährige allein auf den Weg nach Tübingen gemacht haben.

Vermisste Aleksandra T. aus Sigmaringen: Polizei veröffentlicht Foto

Demnach sei Aleksandra T. am Samstag, den 6. Juli, zuletzt gegen 18.30 Uhr in einem Kinderheim in Sigmaringen gesehen worden. Von dort könnte die Achtjährige dann freiwillig per Zug, Bus oder Anhalter in den Raum Reutlingen/Tübingen gelangt sein. Die Polizei sucht nun deutschlandweit nach dem Mädchen und veröffentlicht für die Suche ein Bild der Achtjährigen.

Wie die Schwäbische Zeitung berichtet, gingen bereits kurz nach Veröffentlichung der Vermisstenanzeige etliche Hinweise zu einem Verbleib des Mädchens ein. Demnach wollen einige Zeugen die Achtjährige an verschiedenen Orten gesehen haben. Die Hinweise müssten nun allerdings abgearbeitet werden.

Aleksandra T. aus Sigmaringen vermisst: Wo ist die Achtjährige?

Das Mädchen wird als etwa 140 cm groß und schlank beschrieben. Sie hat lange, glatte, dunkelbraune Haare und insgesamt ein südosteuropäisches Aussehen. Am Tag ihres Verschwindens trug Aleksandra T. vermutlich eine hellgraue Jogginghose und ein rotes T-Shirt mit gelbem Aufdruck.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Achtjährigen machen? Wer hat Aleksandra T. seit Anfang Juli gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu ihrem Verschwinden machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Sigmaringen unter Tel. 07571/1040 entgegen.

