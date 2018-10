Schüsse mitten in Siegburg: Polizei sucht diese Pistolen-Frau

Vor einem Mehrfamilienhaus in NRW fallen am hellichten Tage Schüsse. Die Polizei hat nun mehrere Fahndungsfotos veröffentlicht, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Siegburg - Für die Anwohner muss der Schreck groß gewesen sein. Am helllichten Tage hören sie vor ihrem Haus Schüsse - ein Knall nach dem anderen, als wären sie plötzlich in einem Kriegsgebiet und nicht in der beschaulichen Mittelstadt Siegburg in Nordrhein-Westfalen.

Auf der Straße vor ihrem Haus sehen sie eine Traube festlich-gekleideter Menschen, eine Frau trägt Kaftan und Kopftuch - in ihrer Hand hat sie eine Pistole! Immer mehr Menschen recken jetzt Schusswaffen in die Luft und feuern drauf los.

+ Auch dieser Mann hatte eine Waffe dabei © Polizei Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis

Keine scharfen Waffen

Bei dem für viele wohl angsteinflößenden Spektakel handelte es sich um eine türkische Hochzeit, bei der es zum Einsatz von Schreckschusswaffen. Auch Siegburg handelte es sich laut Polizeiangaben offensichtlich nicht um „scharfe Waffen“.

+ Die Menschengruppe schoss mit ihren Waffen in die Luft. © Polizei Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis

Die Polizei ermittelt dennoch gegen Unbekannt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. April gegen 14.20 Uhr in der Jean-Dohle-Straße.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.

