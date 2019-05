Löwen-Attacke im Serengeti-Park Hodenhagen – Tierpfleger schwer verletzt

Schreckliches Unglück im Serengeti-Park Hodenhagen: Ein 24-Jähriger ist von zwei Löwen angegriffen worden.

Hodenhagen - Im „Serengeti-Park“, einem beliebten Tier-und Freizeitpark in Hodenhagen, hat sich am Samstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Welt in Berufung auf die Sprecherin des Parks berichtet, haben zwei ausgewachsene Löwen dort einen jungen Tierpfleger attackiert.

Durch den Angriff erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei er jedoch ansprechbar gewesen und schwebe nicht in Lebensgefahr.

Löwen-Attacke im Serengeti-Park Hodenhagen: Raubtiere haben Anlage nicht verlassen

Wie genau es zu der Attacke kommen sollte, ist bislang noch unklar. Es heißt, der Pfleger habe sich während der Fütterung gemeinsam mit den Tieren im Gehege aufgehalten, allerdings in einem für die Besucher nicht einsehbaren Bereich. Dort sollen ihn die beiden kastrierten männlichen Löwen dann angegriffen haben.

Wie die Sprecherin des Serengti-Parks jedoch betonte, hätten die Tiere die Anlage nicht verlassen, weshalb andere Mitarbeiter oder Besucher nicht in Gefahr gewesen seien.

