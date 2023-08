Irrer Fund: Seniorin beißt in Kartoffel und findet 70 Jahre alten Ehering

Von: Florian Dörr

Teilen

Der Fund in einer gekochten Kartoffel sorgt für Schlagzeilen in Hessen. Sogar von einer „biologischen Sensation“ ist die Rede.

Gießen/Wettenberg - Das Mittagessen einer Seniorin aus dem Kreis Gießen (Hessen) sorgt für Schlagzeilen. Denn Frau D. aus dem kleinen Örtchen Wettenberg-Wißmar hat dabei einen besonderen Fund gemacht. Unter anderem schreibt der Hessische Rundfunk: „Der Fund an sich kommt einer biologischen Sensation gleich.“

Der Ring trägt das Datum 21. Februar 1953 als Gravur. © F GEIIGER/ Philipp Schulze/dpa/Montage

Was war also passiert? Frau D. aus dem Kreis Gießen, selbst über 90 Jahre alt, hatte Ende Juli Kartoffeln zum Mittagessen. Nicht ungewöhnlich, sollte man denken. Die ältere Dame schält, kocht, brät sie mit Butter in der Pfanne an. Dazu Krautsalat. Doch dann beißt die Seniorin auf etwas Hartes. Sie spuckt aus und entdeckt einen alten goldenen Ring, offenbar eingewachsen in eine der zubereiteten Kartoffeln.

Kurioser Fund in Hessen: Wie kam der Ehering in die Kartoffel?

Die Seniorin erzählt einer Krankenschwester das Erlebte, und die bringt die Episode in die Welt. Auf Facebook und Instagram postet sie ein Bild des Rings aus der Kartoffel. Und das nicht nur, wegen der Kuriosität des Falls. Denn der Ring hat offenbar eine Geschichte, die Folgefragen aufwirft. Auf der Innenseite findet sich eine Gravur. „WD 21.2.53“ ist dort zu lesen. Ein Ehering also? Die offenen Frage: Wo kommt der Ring her? Und: Wem gehört er? Unter dem Post der Krankenschwester mutmaßt etwa eine Nutzerin: „Der ist bei der Feldarbeit bestimmt mal verloren gegangen und jetzt hat eine Setzkartoffel ihn sich einverleibt beim Wachsen.“

Die Hessenschau zitiert einen Landwirtschafts-Experten: „„Mir ist so ein außergewöhnlicher Fall bisher nicht bekannt.“ Und: „Im Lotto zu gewinnen, ist wahrscheinlicher.“

Der Ring trägt das Datum 21. Februar 1953 als Gravur. F GEIIGER © Red

Gehörte Kartoffel-Ring aus Hessen einer Frau?

Den kuriosen Kartoffel-Fall haben mehrere Medien aufgegriffen. Bei der Gießener Allgemeinen Zeitung heißt es: Der Ring gehört wohl zu einer Frau: „So einen schmalen Ring kann kein Mann tragen“, wird die Krankenschwester zitiert.

Das einzige, was einigermaßen sicher scheint: Die Kartoffeln, die Frau D. aus dem Kreis Gießen eigentlich in Butter gebraten mit Krautsalat essen wollte, stammen aus einem heimischen Edeka. Doch woher der die Ware bezogen hat? Die Antwort könnte einen Hinweis auf die Herkunft des Kartoffel-Rings geben. (fd)