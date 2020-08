Ehepaar gefesselt, geknebelt und beraubt: Brutaler Überfall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Gelingt Ermittlern aus NRW jetzt der Durchbruch auf der Jagd nach zwei Verbrechern, die ein Ehepaar brutal überfallen haben? Der Fall wird am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY“ gezeigt.

Ein Verbrechen aus dem Kreis Unna (NRW) wird am Mittwoch im Fernsehen thematisiert.

Konkret geht es um den brutalen Überfall auf ein Ehepaar in dessen eigener Wohnung.

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Rudi Cerne bitten die Ermittler um Hinweise.

Unna - Sie kamen am 14. November 2019 zur Mittagszeit in die Straße „Auf der Sagkuhl“, klingelten an der Haustür, gaben sich als Postboten aus - und zeigten dann ihr wahres, brutales Gesicht: Zwei Männer beraubten ein Ehepaar in Selm (Kreis Unna) in Nordrhein-Westfalen. Jetzt wird nach ihnen bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit Rudi Cerne im ZDF gefahndet.

75 Minuten dauerte an diesem Donnerstag im Herbst letzten Jahres in der Wohnung im ersten Obergeschoss das Martyrium für die damals 62 und 63 Jahre alten Eheleute - von 11.30 bis 12.45 Uhr. Dann erst war der brutale Überfall vorbei.

+ Mit diesen drei Phantombildern des Landeskriminalamtes NRW wurde bislang erfolglos nach den beiden Räubern gefahndet, die in Selm am 14. November 2019 ein Ehepaar brutal überfallen haben sollen. © Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Brutaler Überfall auf Ehepaar in Selm bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“: Mit Kabeln und Gürtel gefesselt

Sie wurden mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht, ins Wohnzimmer gedrängt, mit Klebeband, Kabeln und einem Gürtel gefesselt. Beide wurden leicht verletzt. Gegen 12.55 Uhr an diesem 14. November 2019 konnte die Ehefrau einen Teil der Handfesseln lösen und in den Wintergarten gelangen. Dort wurde sie von einem Passanten bemerkt, der die Polizei alarmierte.

Die unbekannten Täter hatten vor ihrer Flucht die gesamte Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Sie machten Beute in nicht näher bezifferter Höhe und verschwanden. Sie wurden als möglicherweise Osteuropäer beschrieben. Einer war ca. 1,75 Meter groß, der andere etwas kleiner. Beide trugen offenbar grüne Jacken.

Brutaler Überfall auf Ehepaar in Selm: Phantombilder veröffentlicht

Immerhin: Die Raubopfer konnten die Täter beschreiben, so dass seitens des Landeskriminalamtes (LKA) NRW Phantombilder angefertigt werden konnten, die dann auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht wurden. Zur Ergreifung der Täter kam es jedoch nicht.

„Trotz anschließender Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombildern der Täter konnte die Tat bis heute nicht aufgeklärt werden“, so die Kreispolizeibehörde Unna, die ihre Hoffnungen jetzt auf das Format „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit Moderator Rudi Cerne setzt, wie WA.de* berichtet.

Brutaler Überfall auf Ehepaar in Selm: Verbrechen im Film nachgestellt

Am Mittwoch (12. August) wird der brutale Überfall auf das Ehepaar in Selm zwischen 20.15 und 21.45 Uhr in der Live-Sendung mit Moderator Rudi Cerne im ZDF ausgestrahlt. Die Redaktion der beliebten TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat den Überfall auf die Eheleute im Kreis Unna für einen Filmbeitrag möglichst exakt nachgestellt.

Ein Ermittler der Polizei aus Unna wird im Anschluss an den mehrminütigen Beitrag im Studio in München Fragen von Moderator Rudi Cerne zum brutalen Überfall auf das Ehepaar in Selm beantworten, die Örtlichkeit und die Fahndungsfotos vorstellen.

Brutaler Überfall auf Ehepaar in Selm: Hinweistelefon eingerichtet

Für Hinweise auf das Täter-Duo ist dann ab Mittwochabend unter der Rufnummer 02303/921-2121 ein Hinweistelefon bei der Polizei in Unna geschaltet. Hinweise nehmen außerdem auch das Studio von "Aktenzeichen XY... ungelöst" in München und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Per Mail sind Hinweise ebenfalls möglich (poststelle.unna@polizei.nrw.de).

Vergleichbare Verbrechen hat es in NRW schon häufiger gegeben. Im November 2016 war 50 Kilometer entfernt in Menden (Märkischer Kreis) ebenfalls ein Ehepaar überfallen worden. Hier wurden die Senioren auch körperlich misshandelt und anschließend ihrem Schicksal überlassen - nur aufmerksame Nachbarn retteten den Schwerverletzten damals das Leben, wie come-on.de* berichtete. Einer der Täter aus Serbien - überführt durch DNA-Material am Tatort - wurde im Juni 2020 in einer Revisionsverhandlung vor dem Dortmunder Landgericht zu einer Gefängnisstrafe von elf Jahren und drei Monaten verurteilt.

Erst im Mai dieses Jahres wurde eine Familie in der NRW-Großstadt Hagen im eigenen, etwas abseits wäldlich gelegenen Haus überfallen - von drei bewaffneten, potenziell russischen Männern, die ein Mädchen (14) und eine junge Frau (26) so in Schach hielten und beide fesselten. - *WA.de und come-on.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes

