Selfie mit geklautem Handy - Polizei fahndet mit diesem Foto nach Einbrecher

Die Berliner Polizei fahndet mit Selfie-Fotos nach einem Einbrecher. Die Bilder konnten die Ermittler von einem bei dem Einbruch gestohlenen Handy herunterladen.

Berlin - Ein mutmaßlicher Einbrecher stiehlt ein Handy und macht danach Selfies von sich. Nun sucht die Polizei nach dem Mann. Er werde verdächtigt, im August vergangenen Jahres durch ein offenes Fenster in eine Kellerwohnung in Berlin Wilmersdorf eingebrochen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die 67-jährige Bewohnerin ihn bemerkte, floh der Einbrecher mit Bargeld, persönlichen Papieren der Frau und einem Handy aus der Wohnung.

+ © Berliner Polizei Der Polizei gelang es, online auf dieses Handy zuzugreifen. Die Ermittler luden von dem gestohlenen Handy Selbstporträts herunter und fragen nun, wer Angaben zu dem Mann machen kann. Insgesamt veröffentlichte die Berliner Polizei fünf Selfie-Fotos des mutmaßlichen Einbrechers.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee in Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-272127 oder (030) 4664-271100 oder eine andere Polizeidienststelle.

Im Dezember verlor ein Räuber sein Handy bei einem Überfall und hinterlegte mit den darauf gespeicherten Selfies die eigenen Fahndungsfotos.

dpa