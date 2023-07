Seit über 90 Jahren: Deutschlands ältester Campingplatz ist in Köln

Von: Johanna Werning

Der Campingplatz in Köln startete mit einer abgesteckten Wiese und einer kleinen Imbissbude (Archivbild aus dem Jahr 1955) © Camping Berger

Der älteste Campingplatz Deutschlands befindet sich in Köln – direkt am Rheinufer. Schon vor über 90 Jahren zelteten hier Kanuten.

Köln – Campen liegt in Deutschland im Trend – spätestens seit der Corona-Pandemie. Dabei wurde in Köln bereits vor über 90 Jahren gecampt: „Camping Berger“ ist damit der älteste Campingplatz Deutschlands. „Ich bin mittlerweile die vierte Generation“, erzählt Junior-Chef Benedikt Berger im Interview mit 24RHEIN. „Mein Urgroßvater Jakob Berger hat den Campingplatz am 5. Mai 1931 gegründet.“ Zur gleichen Zeit wurde in New York das Empire State Building fertiggestellt. Deutschland war damals noch die Weimarer Republik. Doch eines ist heute noch genauso wie damals: Der Campingplatz am Kölner Rhein hat einen ganz besonderen Charme.

