„Sehr gefährliche Wetter-Lage“: Es besteht eine hohe Unwetter-Gefahr in NRW

Von: Hannah Decke

Von Dienstag bis Donnerstag könnte es schwere Gewitter mit Starkregen in NRW geben. © Daniel Schröder

NRW steht eine brisante Wetter-Lage bevor. Es besteht hohes Unwetter-Potenzial mit Gewittern, Starkregen und Hagel. Die Prognose der Meteorologen erfahren Sie hier.

Hamm - Mit einer tropischen Nacht sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen in die neue Woche gestartet. Bewölkt und schwülwarm war das Wetter am Montag. In den kommenden Tagen wird es jedoch richtig turbulent. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net spricht von einer „sehr gefährlichen Wetter-Lage“.

Schon am Dienstag und Mittwoch ziehen Gewitter übers Land. Am Donnerstag (22. Juni) besteht dann eine hohe Unwetter-Gefahr mit Starkregen in NRW, berichtet wa.de. Es kann es vor allem die Region rund um Münster treffen. Zudem kühlt es sich stark ab. Maximal 26 Grad, eher weniger, sind am Donnerstag drin. In der Nacht zu Freitag beruhigt sich das Wetter allmählich wieder, die Temperaturen sinken in Hochlagen auf 12 bis 10 Grad ab.