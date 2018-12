Sechsjährige aus Sessellift gestürzt: Kind fällt neun Meter in die Tiefe 

Erst vor wenigen Tagen stürzte ein Mädchen in Ellmau aus einem Sessellift. Nun verunglückte eine Sechsjährige im Erzgebirge. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Eibenstock - Ein Mädchen ist im Erzgebirge aus einem Sessellift rund neun Meter in die Tiefe gestürzt. Das sechs Jahre alte Kind sei nach dem Unglück am Sonntagnachmittag in Eibenstock mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Chemnitz. Über den Gesundheitszustand des Mädchens sei zunächst nichts bekannt geworden.

Warum die Sechsjährige aus dem Lift gestürzt war, war ebenfalls noch unklar. Nach Informationen der „Freien Presse“ war der Betrieb in der Ski-Arena vorübergehend eingestellt worden.

Erst vor wenigen Tagen verunglückte die Siebenjährige Lotte in Ellmau. Sie überlebte einen Sturz aus einem Sesselllift, wie merkur.de berichtete.

