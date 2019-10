Vollsperrung: Schwerer Unfall zwischen Holzhausen und Rothwesten - zehn Personen verletzt

Auf der Straße zwischen Holzhausen und Rothwesten sind zwei Autos zusammengestoßen. Es soll zehn Verletzte geben. Die Straße ist gesperrt.

Auf der Landesstraße, in der Senke zwischen Immenhausen-Holzhausen und der Abzweigung nach Espenau-Hohenkirchen in Richtung Rothwesten, hat sich am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Nach ersten Meldungen der am Unfallort eingetroffenen Polizei sind dort offenbar zwei Kleintransporter frontal zusammengestoßen. Es soll zehn Verletzte geben, davon sollen drei Personen schwer verletzt sein.

Unfall im Kreis Kassel: Rettungskräfte sind vor Ort

Aktuell dauern die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle noch an. In beiden beschädigten Fahrzeugen ist gegenwärtig jeweils noch eine Person eingeschlossen. Die Landesstraße ist gesperrt.

Einen ähnlich schweren Unfall gab es vor wenigen Tagen auf der A49 bei Edermünde, der durch einen Geisterfahrer verursacht wurde. Dabei ist ein 23-Jähriger aus Borken gestorben. Der Falschfahrer sitzt derzeit wegen des Verdacht auf Mordes in U-Haft.

Wir berichten weiter.