Schwere Erdbeben erschüttern Teile von Baden-Württemberg

Teilen

Starkes Erdbeben am Wochenende in Baden-Württemberg (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Schwere Erdbeben haben am Wochenende Teile von Baden-Württemberg erschüttert. Im Elsass wurde eine Stärke von 4,7 gemessen, die sich auch auf Südbaden auswirkte. Lesen Sie hier mehr:

Der Tisch wackelt, die Gläser klirren im Schrank – Erdbeben. Am Samstagabend (10. September) wurden in weiten Teilen Baden-Württembergs starke Erschütterungen gemessen. Menschen wurden unruhig, meldeten sich bei der Polizei. Schäden wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die stärkste Messung war in der Region Lörrach.

HEIDELBERG24 fasst zusammen, in welchen Teilen Baden-Württembergs am Wochenende ein starkes Erdbeben herrschte – und wie Menschen darauf reagiert haben.

Das Erdbeben am Wochenende in Baden-Württemberg war das stärkste seit 2004. Dass die Erde bebt, kommt häufiger vor. Allerdings bleiben die Werte in der Regel unter einem Wert von 2,0. (fas)