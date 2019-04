Was war los? Kawasaki prallt in Auto – die Folgen sind fatal

Bei einem Unfall im südhessischen Schöneck wird ein Mann schwer verletzt. Doch was ist genau geschehen? Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Schöneck - Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagabend ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in eine Unfallklinik eingeliefert worden, berichtet op-online.de*.

Der Mann kollidierte mit seinem Motorrad gegen 20.35 Uhr bei Oberdorfelden mit einem Personenwagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 24-jährige Kawasaki-Fahrer auf der Landesstraße 3008 in Richtung Bad Vilbel unterwegs und prallte an der Einmündung zur Frankfurter Straße in die Fahrerseite eines silberfarbenen VW Polo.

Unfall in Schöneck: Polizei rätselt

Deren 22-jährige Fahrerin kam von Kilianstädten und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Hanau einbiegen. Vermutlich beachtete sie nicht die Vorfahrt des Zweiradfahrers.

Die Polizei macht ihr deshalb den Schuldvorwurf des "Nichtbeachtens der Vorfahrt", fand allerdings auch Anzeichen, dass der Motorradfahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Zudem prüfen sie, ob der Kawasaki-Fahrer zu schnell unterwegs war.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Schöneck im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 5.200 Euro geschätzt. (chw)

