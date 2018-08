Schwere Unwetter: Frankfurter Flughafen und Bahnstrecke zeitweise gesperrt - Baum stürzt auf A3

Die Unwetter nach der Hitzewelle legten nicht nur zeitweise den Frankfurter Flughafen lahm, sondern sorgten auch für eine Sperrung der Bahnstrecke Köln/Frankfurt. Wir halten Sie im Wetter-Ticker auf dem Laufenden.

Unwetter legt am Donnerstag Frankfurter Flughafen für 30 Minuten lahm



Hitze-Rekord in Sachsen Anhalt: Heißester Tag des Jahres am 31. Juli 2018 mit 39,5 Grad in Bernburg gemessen.

Starkes Unwetter am Mittwoch und Donnerstag mit Superzellen und Tornados, ab Freitagmorgen Orkan-Warnung an der Nordsee

Temperatursturz am Freitag, 20 Grad - 26 Grad erwartet

>>> Ticker aktualisieren <<<

Alle Informationen im Live-Ticker zur Hitzewelle 2018:

Update 9. August 2018, 17.54 Uhr

Durch starken Regenfall in einem Dorf in der Schweiz kam es zu einer eindrücklichen Naturgewalt: Eine Schlammlawine verursachte Schäden an Brücken, Häusern und Autos. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update 9. August 2018, 17.28 Uhr

Beim Durchzug einer Unwetterfront in Mittelhessen sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Eine 20 Meter lange Jalousie löste sich an einem Café in Bad Vilbel und verletzte drei Menschen, einen davon schwer, wie ein Polizeisprecher in Gießen berichtete. In Marburg stürzte ein Baum auf eine Straße, was aber folgenlos blieb. Zunächst war die Polizei von einem Verletzten ausgegangen.

Update 9. August 2018, 17.15 Uhr

Umgestürzte Bäume haben nach einem Unwetter die Autobahn 3 (Frankfurt-Würzburg) bei Seligenstadt in Hessen blockiert. Die Autobahn wurde am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern. Einige Fahrzeuge seien durch die Bäume beschädigt worden und müssten abgeschleppt werden, sagte eine Sprecherin. Angaben über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Bahnstrecke Köln/Frankfurt zeitweise gesperrt

Update 9. August 2018, 17.03 Uhr

Auch der Bahnverkehr zwischen Köln und Frankfurt fährt laut der Deutschen Bahn wieder.

UPDATE zu #Unwetterschäden:

Die Strecke Köln - Frankfurt ist wieder befahrbar. In der Folge sind noch Verspätungen möglich. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 9. August 2018

Update 9. August 2018, 16.44 Uhr

Jetzt hat es die Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt erwischt. Auch sie musste durch das Unwetter, genauso wie der Frankfurter Flughafen gesperrt werden. Annullierungen und Verspätungen sind daher sehr wahrscheinlich laut n-tv.

Update 9. August 2018, 16.35 Uhr

Das Gewitter zieht nun auf das Emsland, Ostwesfalen, Südostniedersachsen, den hessischen Nordosten und Unterfranken zu. Die Hohenloher Ebene und die nordöstliche Schwäbische Alb sind ebenso bis 18 Uhr betroffen.

Update 9. August 2018, 16.20 Uhr

Der Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft wieder: Wegen einer Gewitterfront hat Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Donnerstagnachmittag eine halbe Stunde den Betrieb eingestellt. Flugzeuge blieben zunächst in der Luft, auch die Bodenabfertigung wurde vorübergehend eingestellt. Es könne in der Folge zu Ausfällen von Flügen kommen, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport.

Unwetter hat Frankfurter Flughafen komplett lahmgelegt

Update 9. August 2018, 16.36 Uhr

Eine Gewitterfront hat am Donnerstag für rund eine halbe Stunde den Flugverkehr auf Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt am Main gestoppt. Wegen einer Gewitterzelle über dem Airportgelände sei um 15.20 Uhr die Abfertigung aus Sicherheitsgründen eingestellt worden, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Dies bedeute, dass es zunächst keine Abflüge und Landungen mehr gegeben habe.

Nach Wetterbesserung wurde demnach um 15.50 Uhr die Abfertigung wieder aufgenommen. Seither herrsche "wieder normaler Betrieb", sagte die Sprecherin.

Update 9. August 2018, 16.05 Uhr

Die Flugzeuge blieben in der Luft, bis das Gewitter vorbeigezogen sei. Dies sei das normale Vorgehen bei solchen Wetterlagen. Auch die Bodenabfertigung sei vorübergehend eingestellt worden wegen Blitzschlaggefahr auf dem Vorfeld. Es könne in der Folge zu Ausfällen von Flügen kommen, sagte der Sprecher.

Die Lufthansa reservierte schon einmal 3000 Hotelzimmer, falls Passagiere stranden sollten. Die Fluggesellschaft stellte sich eigenen Angaben zufolge darauf ein, dass rund 6000 Passagiere und rund 40 Flüge von den Auswirkungen der Gewitterfront betroffen sein könnten.

Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr stürzten wegen Sturmböen im Stadtwald Bäume um. Die Stadt warnte, dass die Gefahr von Astbrüchen in Parks und Grünanlagen wegen der Windböen erhöht sei. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Starkregen, Wind und Hagel gewarnt.

Update 9. August 2018, 15.46 Uhr

Das Unwetter hat den Frankfurter Flughafen komplett lahmgelegt: Die sogenannte „Nullsteuerung“ ist eingetreten. Keine Starts, keine Landungen und keine Abfertigungen gehen mehr - es herrscht gerade absoluter Stillstand in Frankfurt! Das hat ein Sprecher des Betreibers Fraport bestätigt.

Update 9. August 2018, 15.44 Uhr

Die Unwetterfront zieht immer weiter Richtung Osten. Die Unwetterwarnung der Stärke 3 zieht nun langsam von Heidelberg Richtung Würzburg. Die Gewitterfront in Nordrhein-Westfalen zieht etwas mehr nördlicher.

Außerdem liegt fast für das komplette Bundesland Baden-Württemberg ein Warnung vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h bis 16 Uhr. Außerdem ist die erste Gewitterfront weiter östlich zwischen Erfurt Magdeburg aufgetreten.

Update 9. August 2018, 15.16 Uhr

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch Wetterwarnungen der Stufe 3 für die Region um Pforzhiem und Heidelberg vor. Dabei kann es zu heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.

Update 9. August 2018, 15.02 Uhr

Unwetterwarnungen der Stufe 3 liegen mittlerweile die Region um Wiesbaden und Mainz sowie zwischen Köln, Bonn und Siegen vor. Orkanböen mit bis zu 110 km/h sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 3 cm werden bis 16 Uhr erwartet.

Drei Segler aus Nordsee gerettet Eidersperrwerk

Update 9. August 2018, 15.01 Uhr

Seenotretter haben drei Segler aus der Nordsee gerettet. Ihr sieben Meter langes Boot war gekentert und gesunken. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGzRS vom Donnerstag waren die jungen Hamburger am Tag zuvor auf dem Weg von Cuxhaven zur Insel Föhr, als ihr Steuerruder bei drei Meter hohen Wellen brach. Ein Versuch der Seenotretter, das manövrierunfähige Boot an Land zu schleppen, scheiterte: Die Jacht schlug in einer hohen Welle quer, kenterte und sank. Die Seenotretter holten die zwei Männer und eine Frau aus dem Wasser. Alle drei waren unterkühlt, da sie bereits auf ihrem Boot durchnässt worden waren.

Update 9. August 2018, 14.38 Uhr

Die Unwetterfront zieht von Südwesten her immer weiter ins Land. Mittlerweile liegen dadurch keine amtlichen Warnungen für Unwetter um Saarbrücken vor. Dafür bewegt das Unwetter der Stufe 3 sich auf Koblenz zu. Und auch in Stuttgart gibt es eine Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 bis 16.30 Uhr. Die Hitzewarnungen für den Osten bestehen weiterhin.

In den Bereichen, wo die roten #Pfeile hinzeigen, wirds gleich gefährlich draußen! Die #Gewitterfront rollt jetzt von Westen und Südwesten heran. Mit im Gepäck: Orkanartige #Böen um 110 km/h, #Hagel bis 3 cm und #Starkregen um 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. /V pic.twitter.com/WI3MQc4TGF — DWD (@DWD_presse) 9. August 2018

So bereiten Sie sich auf das Unwetter vor

Update 9. August 2018, 14.35 Uhr

GEBÄUDE IM VORFELD SCHÜTZEN

Keller und andere tief liegende Bereiche sollten bei Überflutungsgefahr rechtzeitig vor eindringendem Wasser geschützt werden. Zudem sollten Gullys und Abflussrinnen frei von Laub und anderem Schmutz sein.

UNTERSCHLUPF IN GEBÄUDEN ODER AUTOS

Als bester Schutz bei einem Unwetter gelten ein festes Gebäude oder alternativ ein geschlossenes Auto. In Gebäuden ohne Blitzschutz für Strom- und Versorgungsleitungen sollten bei Gewitter die Stecker der Elektrogeräte gezogen werden.

SCHUTZSUCHE IN FREIEM GELÄNDE

In der freien Natur sollten Spaziergänger oder Radfahrer in Senken, Hohlwegen, unter Felsvorsprüngen oder Stahlbetonbrücken in die Hocke gehen, die Beine umklammern und den Kopf senken. Der Abstand zu anderen Menschen oder Fahrrädern sollte mindestens einen Meter betragen. Auch Gegenstände aus Metall wie Werkzeuge oder Sportgeräte sollten möglichst weit entfernt sein.

BÄUME UND WASSER MEIDEN

Der Spruch "Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen" ist falsch. Hohe, freistehende Bäume sind grundsätzlich zu meiden, ebenso wie Masten oder Zäune. Auch im Wald sollten Spaziergänger in die Hocke gehen und sich schützen. Inmitten vieler Bäume ist die Gefahr generell geringer als auf freiem Gelände. Absolut tabu ist ein Aufenthalt im Wasser.

FLUSSBETTEN

Vermeintlich ausgetrocknete Bach- und Flussläufe sollten keinesfalls betreten werden. Denn bei Starkregen könnten sie sich schnell mit Wasser füllen - es besteht Lebensgefahr.

DIE 30-30-REGEL

Vergehen zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden, ist das Gewitter noch rund zehn Kilometer entfernt, also sehr nah. Dann ist es dem Versicherer R+V zufolge ratsam, Schutz zu suchen. Erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz und Donner ist die Gefahr gebannt.

FAHRWEISE ANPASSEN UND NOTFALLS ANHALTEN

Starkregen kann die Sicht auf der Straße stark beeinträchtigen. Autofahrer sollten ihre Fahrweise daher anpassen. Bei Sturm und Hagel empfiehlt es sich, auf einem Parkplatz oder am Straßenrand in einem baumfreien Abschnitt anzuhalten und abzuwarten.

Update 9. August 2018, 13.50 Uhr

Der DWD gab folgende Wetterwarnungen heraus: Zum einen gibt es immer noch Hitzewarnungen für den Großteil Deutschlands, vor allem die Mitte und der Osten sind hier bis etwa 19 Uhr betroffen. Das hängt jedoch auch davon ab, wie schnell die Unwetter nach Osten ziehen.

Um Saarbücken liegt aktuell bereits schon eine Unwetterwarnung der Stufe 3 vor, die bis etwas 14.30 Uhr gilt. Und ach weiter Unwetter der stufe 2 ziehen an der westlichen Deutschlandgrenze auf, die bis 16 Uhr gehen. Doch diese Unwetter werden definitiv, wenn man sich ansieht, wie die Gewitterfront durch die Winde zieht, voraussichtlich auch den Rest Deutschlands erreichen.

Update 9. August 2018, 12. 57 Uhr

So sieht die aktuelle Wetterlage laut des Deutschen Wetterdienstes für heute aus:

Update 9. August 2018, 12.14 Uhr

Die Dürre macht Weizen erheblich teurer. An der für den europäischen Markt maßgeblichen Pariser Warenterminbörse Matif ist der Weizenpreis von Mai bis Ende Juli um 20 Prozent auf über 200 Euro pro Tonne gestiegen. Das berichtete am Donnerstag Klaus Josef Lutz, Vorstandschef des größten europäischen Agrarhändlers Baywa. Außerdem werde die weltweite Erntemenge niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die Baywa rechnet damit, dass rund um den Globus etwa 736 Millionen Tonnen Weizen geerntet werden - ein Minus von drei Prozent.

Wie braun es in Europa und Deutschland aussieht, ist auch gut auf den Bilder von Alexander Gerst zu sehen, der im Juni zu ISS geflogen ist.

Hier zum Vergleich ein paar Fotos von 2014. Krasser Unterschied, mit bloßem Auge aus dem Weltraum sichtbar...

---

Here for comparison a few photos from 2014, big difference, visible from space with the naked eye... pic.twitter.com/obFZQb5VC1 — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 8. August 2018

Update 9. August 2018, 11.53 Uhr

Auch der deutsche Wetterdienst erwartet heftige Unwetter, Tornados und Orkane: In Nordrhein-Westfalen müsse vom Mittag an mit schweren Sturmböen, teils auch mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 105 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, teilte der DWD am Morgen mit.

Mancherorts könnten sich womöglich sogar Tornados bilden. Hinzu kommen heftiger Starkregen und Hagel. Über mehrere Stunden seien Regenmengen von bis zu 75 Liter pro Quadratmeter möglich, sagte ein Sprecher des DWD. Welche Regionen besonders betroffen sind, ließ sich zunächst noch nicht absehen. Doch die Unwetterfront wird aus dem Westen auf uns zukommen.

WWF fordert Bauern zu anderer Form der Bodennutzung auf

Update 9. August 2018, 11.50 Uhr

Durch veränderte Fruchtfolgen und eine andere Art der Bodenbearbeitung könnten deutsche Landwirte nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation WWF einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Böden hätten bei entsprechender Bewirtschaftung "immenses Potenzial im Kampf gegen die Klimakrise", erklärte der WWF am Donnerstag in Berlin.

Demnach könnten Acker- und Weideflächen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und langfristig binden. Zentral sei unter anderem die sogenannte Humusschicht. Durch den wechselnden Anbau bestimmter Nutzpflanzen wie Hülsenfrüchte und reduzierte Bodenbearbeitung könne der Humusanteil erhöht werden.

Die Umweltorganisation forderte eine möglichst naturnahe Landwirtschaft mit ungenutzten Zwischenflächen, die unter anderem Niederschlagswasser zurückhalten. Reine Ackerflächen könnten ihren Wasserhaushalt dagegen schlechter regulieren, was Hitze und Dürre in landwirtschaftlich genutzten Gebieten befördere, erklärte sie.

Wetter in Deutschland: Orkanböen am Freitag an der Nordsee

Update 9. August 2018, 10.15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag droht an der Nordsee, nicht nur an der deutschen Küste, sondern auch an den Nordseeabschnitten in Belgien und Holland, ein schwerer Sturm, das berichtet der Meteorologe Dominik Jung auf wetter.net. Es sind Windgeschwindigkeiten von 100 km/h bis 120 km/h möglich.

Von Westen her zieht ein Tief nach Deutschland, dass mit kalter Luft auch im Rest von Deutschland für Abkühlung und vor allem Starkregen, Hagel und Sturmböen sorgt. Unsere Kollegen in Hessen von extratipp.com* haben aktuell ein Unwetterwarnung für Frankfurt vorliegen.

Update 9. August 2018, 10.10 Uhr

In Kassel wird das Wasser im Bergpark für die Wasserspiele knapp, wie die HNA* berichtet, denn der Wasserstand im wichtigsten Wasserreservoir ist durch den Hitzesommer sehr niedrig geworden. Dadurch sind die alle Etappen jeweils 2 Minuten kürzer als normal üblich.

Update 9. August 2018, 6.39 Uhr



Nach der Hitze der vergangenen Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vielerorts kräftige Gewitter und Starkregen. Von Westen her ziehen die Unwetter demnach mit teils starkem Wind über Deutschland hinweg.

Der Osten bleibt dabei noch weitgehend sonnig mit Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad. Im Norden und Westen dürften die Maximalwerte zwischen 25 und 30 Grad liegen. Erst in der Nacht zum Freitag verlagern sich die Gewitter dann auch in den Osten und Südosten des Landes.

Die ersten Unwetter nach der Hitzewelle

Update 8. August 2018, 23.00 Uhr

Die Unwetter-Warnungen in ganz Deutschland sind weniger geworden. Lediglich im Landkreis Bad Reichenhall in Bayern und rund um das baden-württembergische Freudenstadt besteht noch die Warnstufe 2. Der DWD warnt dort immer noch vor starken Gewittern. Doch für den Donnerstag sind schon wieder neue Hitze-Warnungen ausgegeben worden. Etwa in Berlin, Frankfurt und München werden wieder Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet.

Update 8. August 2018, 21.00 Uhr

Das brandenburgische Langenlipsdorf ist am Mittwoch der heißeste Ort in Deutschland gewesen. 38,4 Grad wurden dort gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend sagte. Auch die anderen Top-Werte des Tages wurden an Wetterstationen in der Region Berlin-Brandenburg registriert: 38,0 Grad waren es in Berlin-Tempelhof und in Berlin-Schönefeld, 37,8 Grad in Potsdam.

Update 8. August 2018, 19.45 Uhr

Der DWD hat die Unwetterwarnungen für den Süden Bayerns auf die Stufe 2 herabgestuft. Die Gewitterzellen ziehen aber nun nach Baden-Württemberg. Für die Regionen um Freudenstadt und den Landkreis Calw gilt nun die Warnstufe 3. Auf einer Karte des DWD können sie die aktuellen Warnungen verfolgen.

Update 8. August 2018, 18.45 Uhr

Die Unwetter-Warnungen des DWD ziehen von Dresden und Bautzen in Richtung Norden. In den Gegenden um Cottbus und rund um Berlin besteht immer noch die Warnstufe 2. Diese warnt vor starkem Gewitter. Im Süden Deutschlands besteht sogar die Warnstufe 3. Der DWD warnt vor Unwettern mit schweren Gewittern, heftigem Starkregen und Hagel.





Update 8. August 2018, 16.55 Uhr

Die Unwetter mit einer Warnung der Stufe 2 zum Teil der Stufe 3 breiten sich in Baden-Württemberg aus: Sie haben fast Ulm erreicht und ziehen sich bis an die Schweizer Grenze hinunter. Die Warnung gilt bis 18 Uhr.

Auch für Garmisch-Partenkirchen liegt eine Wetterwarnung der Stufe 2 bis 18 Uhr vor. Ebenso gibt es Unwetter der Stufe 2 zwischen Rostock und Greifswald.

Update 8. August 2018, 16.45 Uhr

Die Gewitter in Sachsen mit Warnung der Stufe 3 haben sich nun um Chemnitz ausgebreitet, ebenso wie um Dresden. Wetterwarnungen der Stufe 2 ziehen sich bis nach Leipzig und dehnen sich um Dresden aus. Die Warnungen liegen bis 17.30 Uhr, laut DWD vor. Außerdem wandert das Unwetter in der Mitte Deutschlands zunehmen Richtung Berlin. In Potsdam herrscht bereits eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter mit starkem Niederschlag, Sturmböen bis zu 60 km/h und Hagel bis 17 Uhr vor.

Ebenso geht es Teilen von Schleswig-Holstein so. Vor allem der Abschnit von Husum bis Flensburg ist hier betroffen. Starkes Unwetter der Stufe 3 soll es außerdem im Süden Deutschlands um Pforzheim und in der Nähe von Ulm geben. Auch diese Warnung gilt bis 17.30 Uhr.

Hitze und Dürre: Klimaschützer fordern Politik zum Handeln auf

Update 8. August 2018, 15.17 Uhr

Unter dem Eindruck des Extremsommers fordern Klimaschützer von der Bundesregierung mehr Tempo beim Kampf gegen die Erderwärmung. Auf der Zugspitze, dem höchsten deutschen Berg, demonstrierten Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch für einen schnellstmöglichen Kohleausstieg. Auf dem Gletscher entrollten sie ein großes Banner mit der Aufschrift „Sommer 2018: Hitze, Dürre, Gletscherschmelze - Kohleausstieg jetzt starten!“ Dieser Sommer sei „nur ein Vorgeschmack auf das, was wir noch erwarten können“, sagte Sprecher Thilo Maack. Ernteausfälle, Waldbrände, Fischsterben und Gletscherschmelze seien schon jetzt die Folgen.

Umweltschützer fordern sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, frühzeitig aus dem Sommerurlaub wiederzukehren, um wegen der Dürre und des Klimawandels etwas zu unternehmen.

Update 8. August 2018, 15.17 Uhr

In der Region rund um Gera und Eisenberg hat der DWD eine Unwetterwarnung der Stufe 4 bis 16 Uhr herausgegeben. Dabei gibt es heftigen Starkregen sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm. Auch Teile von Sachsen sind betroffen.

Eine Unwetterwarnung der Stufe 2 gibt es im erweiterten Kreis um Gera, im Süden von Sachsen, um Dresden sowie in der Mitte von Sachsen-Anhalt. Die Wetterwarnung der Stufe 1 herrscht weiterhin im westlichen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Gewitter bringen Abkühlung - aber auch kräftigen Regen und Hagel

Update 8. August 2018, 14.07 Uhr

Kräftige Gewitter fegen auch am Donnerstag über Teile Deutschlands hinweg und vertreiben die Hitze der vergangenen Tage. Neben Blitz und Donner haben sie starken Regen, Hagel und Wind im Gepäck, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach vorhersagte. Nachdem es bereits am Dienstag und Mittwoch teilweise heftig gewitterte, ziehen ab Donnerstagmittag neue Unwetter über dem Westen und Nordwesten Deutschlands auf. Sogar Orkanböen sind der Vorhersage zufolge möglich. Sturmböen und Gewitter kann es auch im übrigen Deutschland geben. Noch einmal steigen die Temperaturen im Westen bis auf 30 Grad, ansonsten bis auf 34 Grad.

Ab Freitag regnet es anfangs noch im Südosten und Nordwesten, ansonsten ist es trocken. An der Nordsee kühlt sich die Luft auf 20 Grad ab, und auch ansonsten wird es nicht wärmer als 27 Grad. Nachts gibt es bei 8 bis 15 Grad reichlich Gelegenheit zum Durchlüften.

Das Wochenende wird im Süden sonnig und im Norden regnerisch. Am Samstag ziehen Schauer und Gewitter vor allem über den Norden und Nordwesten hinweg, hier wird es bis 25 Grad, ansonsten bis 27 Grad warm. Am Sonntag sind vereinzelt wieder mehr als 30 Grad möglich. Am Dienstag folgt laut DWD dann aber schon wieder eine Abkühlung, voraussichtlich geht es anschließend wechselhaft weiter.

Eine ähnlich langanhaltende Hitzewelle wie zuletzt erwartet der DWD in diesem Jahr nicht mehr. Zwar werde es punktuell noch über 30 Grad heiß werden, sagte DWD-Meteorologe Jens Winninghoff: „Ich gehe aber nicht mehr von Werten über 35 Grad aus.“

Aktuelle Wetterwarnungen für Starkregen und Sturmböen

Update 8. August 2018, 12.59 Uhr



Aktuell herrschen laut DWD noch Unwetter-Warnungen der Stufe 1 in Bayern von Bamberg bis nach Freising bis 14 Uhr. Um Schwandorf können noch Gewitter mit der Warnstufe 2 auftreten. Starke Windböen kommen im Westen Deutschland. Vor allem Teile von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind betroffen. Die Wetterwarnung mit Sturmböen bis zu 55 km/h gelten bis 19 Uhr.

Update 8. August 2018, 12.47 Uhr

Brennende Felder und lodernde Buschfeuer machen im Dürre-Sommer 2018 Schleswig-Holsteins Feuerwehren schwer zu schaffen. Zusätzlich zum normalen Einsatzgeschehen mussten die Wehren im Juni und Juli im nördlichsten Bundesland zu rund 500 Busch- und Flächenbränden ausrücken, wie der Landesfeuerwehrverband am Mittwoch mitteilte. Da es keine Möglichkeit einer detaillierten landesweiten Erfassung gebe, beruhe die Zahl auf vorsichtigen Schätzungen der sieben Leitstellen im Land, hieß es.

Versicherungs-Tipps bei Unwetter-Schäden

Update 8. August 2018, 12.09 Uhr

Schäden durch ein Unwetter dürfen erst mal nur vorsorglich repariert werden. Zwar müssen Hausbesitzer zum Beispiel Fenster mit zerbrochenen Scheiben direkt abdichten, um größere oder weitere Schäden durch Regen zu vermeiden, erklärt der Bund der Versicherten. Hierbei spricht man von der Schadenminderungspflicht. Allerdings muss zugleich die Versicherung unverzüglich informiert werden, die dann gegebenenfalls noch einen Gutachter für die Bewertung der Schäden schickt. Erst nach Absprache dürfen Schäden daher richtig repariert oder kaputte Gegenstände entsorgt werden.

Außerdem müssen Versicherte die Schäden vor dem vorsorglichen Reparieren dokumentieren, am besten mit Fotos und einer genauen Aufstellung der beschädigten Gegenstände. Auch Zeugenaussagen können sinnvoll sein.

Für Sturm- und Hagelschäden kommt in der Regel die Hausrat- oder die Gebäudeversicherung auf. Dazu gehören zum Beispiel abgedeckte Dächer, zerstörte Schornsteine und Beschädigungen am Gebäude durch umgefallene Bäume sowie Folgeschäden wie vom Regen durchfeuchtete Fußböden oder Möbel, nachdem Sturm oder Hagel ein Fenster zerstört haben.

Dafür muss aber der Sturm maßgeblich für den Schaden verantwortlich sein, und es muss mindestens Windstärke acht geherrscht haben, also Winde mit rund 63 Stundenkilometern. Nachweisen können Versicherte das über Messungen und Aufzeichnungen der Wetterämter, aber auch Medienartikel dazu können als Nachweis dienen.

Starkregen ist nicht mit versichert. Dafür muss ein extra Versicherungsschutz gegen Elementarschäden bestehen. Auch für Blitzschläge ist eine Erweiterung der Verträge bei vielen Versicherern nötig.

Hier kommen die ersten Unwetter nach der Hitzewelle an

Update 8. August 2018, 11.42 Uhr

Nach einem Blitzeinschlag in ein Haus in Horb (Baden-Württemberg) haben drei Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten. Der Blitz hatte den Dachstuhl am Dienstag in Brand gesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach bekämpfte der 65 Jahre alte Hausbesitzer die Flammen selbst, bis die Feuerwehr kam. Dabei bekam er eine erhöhte Dosis Kohlenmonoxid ab. Auch seine Tochter und sein ein Jahr alter Enkel kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Seine Frau blieb unverletzt. Das Haus wurde schwer beschädigt und war vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Update 8. August 2018, 10.20 Uhr

Die ersten Unwetter sind vorüber. Unwetterwarnungen gibt es momentan nur noch für Bayern. Vor allem in Schwaben fallen diese stärker aus.

+ Hier gibt es noch Unwetterwarnungen. © Screenshot DWD

Update 8. August 2018, 09.55 Uhr

Vor allem den Süden von Bayern trifft es mit den ersten Unwettern. Speziell in Schwaben, im Süden von Baden-Württemberg und im Norden von Bayern sowie Süden von Hessen soll es von ca 9.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr kann mit starkem Regen und Windböen bis zu 70 km/h gerechnet werden, wie der DWD berichtet. Einzelne Gewitter sind außerdem am Vormittag im Osten und Nordosten von Deutschland möglich. Ansonsten hat der DWD wieder im Großteil Deutschlands eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben.

Update 8. August, 07.13 Uhr

Nach mehreren Wochen mit extremer Sommerhitze naht die ersehnte Abkühlung. In Teilen Hessens kam diese in der Nacht zum Mittwoch allerdings besonders heftig. Vor allem in dem Ort Kirchhain bei Marburg liefen am Dienstag viele Keller voll und Dächer wurden abgedeckt, wie Kreispressesprecher Stephan Schienbein am frühen Morgen sagte.

An zwei Schulen des 16 000-Einwohner-Ortes fällt demnach am Mittwoch der Unterricht aus. Laut dem Wetterdienst Kachelmannwetter fielen in Kirchhain in drei Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Es seien „riesige Wassermengen“ vom Himmel gekommen, so Schienbein. Im gesamten Landkreis Marburg seien in der Nacht 400 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Menschen seien bislang nicht zu Schaden gekommen.

Auch interessant:

Im Video: Tornado-Gefahr in Deutschland - In diesen Regionen wird es ungemütlich

Auch das benachbarte Stadtallendorf, das nahe Gießen und Teile Südhessens hatten mit Regenmassen zu kämpfen. Sie überfluteten ganze Straßenzüge, manche Autofahrer blieben im Wasser Stecken. Viele Keller standen unter Wasser.

Deutschlandweit sind für den Mittwoch ebenfalls Schauer und Gewitter angesagt. Zunächst bleibt es aber mit bis zu 38 Grad im Osten noch schwül-heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. Heißester Ort Deutschlands war am Dienstag der Flughafen Köln/Bonn - dort wurden 38,3 Grad gemessen. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte im Westen dann voraussichtlich „nur“ bei 25 bis 30 Grad - auch wenn es sich wegen der Schwüle heißer anfühlen dürfte. Von Westen her naht eine breite Gewitterfront, die im Laufe des Nachmittags in Richtung Osten weiterzieht.

Alle Informationen im Live-Ticker zur Hitzewelle 2018:

Update 7. August 2018, 22.50 Uhr

Heftige Gewitter und Wolkenbrüche sind am Dienstagabend auf Hessen niedergegangen. In Kirchhain bei Marburg fielen laut dem Wetterdienst Kachelmannwetter in drei Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter. An einer Schule des 16.000-Einwohner-Ortes fällt am Mittwoch der Unterricht aus, wie Kreisbrandmeister Stephan Schienbein der „Oberhessischen Presse“ sagte. Die Landrätin habe diese Entscheidung getroffen, weil noch nicht abzusehen sei, wie groß die Unwetterschäden an den Schulgebäuden und der Turnhalle seien. Ein kurioses Bild bot ein aufblasbarer Swimmingpool, der von einem Regen-See umgeben war.

Auch das benachbarten Stadtallendorf hatte mit Regenmassen zu kämpfen. Sie überfluteten ganze Straßenzüge, Keller standen unter Wasser. Manche Autofahrer unterschätzten die Gefahr, fuhren in die braune Brühe und blieben stecken. Nach Starkregen hat die Feuerwehr am Abend auch in Südhessen zahlreiche vollgelaufene Keller auspumpen müssen.

Video: Satellitenbilder zeigen trockenes Deutschland

Update 7. August 2018, 22.00 Uhr

In Spanien ist die Zahl der Hitzetoten innerhalb einer Woche auf neun gestiegen, unter ihnen befindet sich ein deutscher Urlauber. Der 40-jährige Deutsche sei während einer Wanderung auf dem berühmten Jakobsweg in der westlichen Region Extremadura an den Folgen eines Sonnenstichs gestorben, erklärte am Dienstag ein Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörden gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

In einigen Gegenden von Extremadura waren die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 46 Grad gestiegen. Unter den Hitzetoten in der Region befinden sich nach Angaben der Behörden überdies ein 66-jähriger Mann und eine 75 Jahre alte Frau. Der 66-Jährige sei am Donnerstag an Multiorganversagen infolge eines Hitzschlags gestorben. Die 75-Jährige verstarb demnach am Samstag ebenfalls an den Folgen eines Hitzschlags.

Update 7. August 2018, 20.45 Uhr

Rund um den Flughafen Köln/Bonn ist am Dienstag die bundesweit höchste Temperatur des Tages gemessen worden. Dort wurde es 38,3 Grad heiß, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Abend sagte. Alle der fünf heißesten Orte vom Dienstag lagen in Nordrhein-Westfalen. In Werl und Köln-Stammheim wurden 38,2 Grad gemessen, in Lippstadt und Lüdinghausen 38,1 Grad.

Update 7. August 2018, 17.45 Uhr

Hier ist eine Karte, der Regionen, denen zuerst das Unwetter droht:

Superzellen und Tornados - so heftig wird der Wetterwechsel nach der Hitzewelle

Update 7. August 2018, 17.43 Uhr

Durch die große Hitze folgen nun besonders heftige Unwetter. Sogar Superzellen sind laut wetter.com möglich. Das sind besonders langlebige und kompakte Gewitterzellen, die zu starkem Regen und Hagel sowie zu sehr starken Sturmböen führen können. Aus diesen ist die Entstehung von Tornados möglich, die sich durch eine starke Windscherung bilden. Dass bedeutet, das unten am Boden wenig Wind herrscht und weiter oben in der Atmosphäre starke Winde sind.

Losgehen wird es in der Nacht auf den Mittwoch im Nordwesten Deutschlands. Zuerst wird es wohl das Emsland, Niederrhein und die Eifel treffen, danach zieht es bis in die Mitte des Landes und breitet sich bis Freitag in den Osten Deutschlands aus. Zwischen Berlin und München werden jedoch eher starker Regen und Hagel und weniger Tornados erwartet. Tornados und Hagelkörner, die die Größe von Hühnereiern bekommen können, werden vor allem in der Mitte Deutschlands erwartet. Die Unwetter-Gefahr besteht bis in den Donnerstag hinein. Freitag ist der Unwetter-Spuck dann weitestgehend vorüber.

Brand an Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn

Update 7. August 2018, 17.32 Uhr

Wegen eines Brands an einer Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn ist am Dienstag die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke auf benachbarte Häuser über, wie regionale Medien übereinstimmend berichteten. Die Feuerwehr meldete über die Warnapp Nina einen "ausgedehnten Brand in Siegburg". Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Die Polizei war mit zwölf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, wie eine Sprecherin in Siegburg auf Anfrage mitteilte. Mehrere Straßen am Brandort in Siegburg-Brückberg seien abgesperrt worden, Anwohner würden in Sicherheit gebracht. Über mögliche Verletzte konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Update 7. August 2018, 17.30 Uhr

Nach wochenlangem Schwitzen können sich Hitzegeplagte in vielen Teilen Deutschlands in den nächsten Tagen auf Abkühlung einstellen. Für Mittwoch werden vielerorts Schauer und Gewitter erwartet. Schwül-heiß bleibt es mit bis zu 38 Grad im Osten zunächst dennoch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte.

Update 7. August 2018, 17.27 Uhr

Die anhaltende Hitze wirkt sich auch auf Spielplätze aus. So ziehen sich auf den rund 300 Spieleinrichtungen in Aachen die Holzelemente zusammen, wie die nordrhein-westfälische Stadt am Dienstag mitteilte. Daher prüfen derzeit sechs Spielplatzkontrolleure, ob die gelösten Schrauben bei den Geräten nachgezogen werden müssen. „Die Luftfeuchtigkeit, die das Holz sonst umgibt, fehlt. Dadurch lösen sich die Schrauben“, hieß es. Alle Spielgeräte seien jedoch sicher. Eltern und Kinder müssten sich keine Sorgen machen.

Update 7. August 2018, 15.05 Uhr

Gewitter könnten Hitze eindämmen - doch vorher ist es schwül: Hitzegeplagte müssen in den kommenden Tagen noch einmal leiden: Es bleibt nicht nur sehr warm, durch immer feuchtere Luft ist es auch schwül-warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag ankündigte. Die schwüle Luft kündet allerdings auch Gewitter an, die in den kommenden Tagen großflächig über Deutschland ziehen und mit teils unwetterartigem Regen für Abkühlung sorgen werden.

Starke Unwetter warten heute vor allem in Bayern auf uns, wie Merkur.de* berichtet.

Update 7. August 2018, 15.03 Uhr

Die Bundestagsbienen sind ein Opfer der großen Hitze geworden und haben weit weniger Honig als üblich produziert. „Selten hatten wir eine so schlechte Sommerernte“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer, der Deutschen Presse-Agentur. Statt wie üblich 35 Kilogramm je Bienenvolk hätten die drei Bienenvölker nur jeweils 25 bis 30 Kilo Honig produziert.

Hitzewelle: Wie lange reicht unser Trinkwasser noch?

Update 7. August 2018, 13.32 Uhr



Es gab immer wieder Spekulationen, dass unser Trinkwasser knapp werden könnte, so wie es in zwei Stadtteilen von Kelheim in Hessen der Fall ist. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz trotz wochenlanger Dürre und Hitze nicht gefährdet. Auch wenn es lokale Engpässe geben könne, seien diese nicht bedrohlich, die Versorgung sei bundesweit gesichert, sagte eine Sprecherin der Behörde in Bonn am Dienstag. Auch die kommunalen Wasserversorger hatten kürzlich betont, dass das Trinkwasser nicht knapp werde, Talsperren und Tiefbrunnen seien ausreichend versorgt. Der Aufruf zum Wassersparen sei aber eine Vorsichtmaßnahme wegen der langanhaltenden Dürre.

Hamburgs Alsterschwäne wegen Hitze ins Winterquartier gebracht

Update 7. August 2018, 12.23 Uhr

Wegen des heißen Wetters sind die Hamburger Alsterschwäne erstmals in einem Sommer in ihr Winterquartier gebracht worden. Schwanenvater Olaf Nieß fing am Dienstag mit mehreren Helfern rund 40 Tiere an der Rathausschleuse ein, um sie in den Eppendorfer Mühlenteich zu bringen. Dort verbringen die Vögel normalerweise nur den Winter, weil der Teich mit Hilfe von Pumpen eisfrei gehalten werden kann. Jetzt sollen sie vorübergehend zur Beobachtung in einem abgetrennten Bereich des Gewässers bleiben.

Heute wird es bis zu 39 Grad heiß - oder wird es noch heißer?

Update 7. August 2018, 10.24 Uhr

An diesem Dienstag werden in Deutschland erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Im Norden bleibt es dabei weiterhin trocken. Im Süden - vor allem im Bergland - kann es hingegen zu teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen.

Sollte es am Dienstag noch heißer werden als angekündigt, könnte es einen neuen Rekord geben: Den bisher höchsten in Deutschland gemessenen Wert - 40,3 Grad - gab es am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 jeweils im bayerischen Kitzingen. Vergangene Woche wurden in Bernburg in Sachsen-Anhalt bereits 39,5 Grad gemessen. Kein Wunder, dass Forscher eine neue Heißzeit voraussagen.

Berlin streitet über Hitzefrei für öffentlichen Dienst wegen möglicher Hitzerekorde

Update 7. August 2018, 10.22 Uhr

In Berlin gibt es Streit über Hitzefrei - nicht allerdings für Schüler, sondern für den öffentlichen Dienst. Nach heftiger Kritik an entsprechenden Regelungen zogen mehrere Senatsverwaltungen ihre Erlaubnis zurück, wonach Mitarbeiter während heißer Tage ab 14.00 Uhr Dienstschluss bekommen, wie die "Berliner Morgenpost" am Dienstag berichtete. Demnach hoben Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) die Regelung wieder auf.

Doch nun gibt dem Bericht zufolge Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) ihren Beschäftigen frei. "Aufgrund der extremen Hitze in den nächsten Tagen hat die Senatorin entschieden, eine weitergehende Regelung für die Arbeitszeiten zu treffen", wurde eine Sprecherin zitiert. In einer Rundmail hieß es laut der Zeitung, von Dienstag bis Donnerstag könnten alle Mitarbeiter um 14.00 Uhr den Dienst beenden. Dies gelte als voller Arbeitstag.

Kritik an der Regelung kam laut "Morgenpost" aus den Berliner Bezirken und aus dem umliegenden Brandenburg. Der Potsdamer Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte der Zeitung, der öffentliche Dienst dürfe keine solchen Privilegien schaffen. "Was wäre, wenn jeder aufhören würde zu arbeiten bei der Hitze?"

Große Waldbrände wüten in Kalifornien

Update 7. August 2018, 10.21 Uhr

Zwei Waldbrände im Norden Kaliforniens sind zum größten Feuer in der Geschichte des US-Staates zusammengewachsen. Der sogenannte Mendocino-Komplex nahe dem Ort Mendocino nördlich von San Francisco habe mittlerweile eine Fläche von 283 800 Acres (fast 1149 Quadratkilometer) erfasst, teilte die kalifornische Feuerschutzbehörde CalFire am Montagabend (Ortszeit) mit. Das entspricht gut zweimal der Größe des Bodensees. Damit übertrifft die Brandfläche das Thomas-Feuer, das 2017 in Südkalifornien gewütet hatte und fast 282 000 Acres zerstörte.

Das raten Experten an heißen Tagen

Update 7. August 2018, 10.20 Uhr

Wenn es so heiß wird ist vor allem Trinken laut Experten wichtig. An heißen Tagen sollten zwei bis vier Liter Wasser oder Tee zu trinken, körperliche Belastungen und Alkohol zu vermeiden, Sonnenschutz zu nutzen oder Fußbäder einzuplanen. Wer in der Küche hantiert, sollte auf Hygiene achten - Stichwort verdorbene Lebensmittel.

Und: „Lassen Sie niemals, auch nicht für 'kurze Zeit', jemanden im verschlossenen Auto zurück, das im Sonnenschein steht“, warnte Löb. „Das gilt besonders für Babys, Kleinkinder und ältere Menschen - aber auch zum Beispiel für Hund oder Katze.“ Symptome für Hitzschlag oder Kollaps seien beispielsweise Schwindel, Schwächegefühl, sehr rote oder blasse Haut, Krämpfe in Armen und Beinen, Bewusstseinstrübung.

Update 7. August 2018, 08.10 Uhr

Die anhaltend hochsommerlichen Temperaturen lösten wieder Waldbrände aus, unter anderem in Brandenburg. Am Montagnachmittag fing dort ein Wald- und Heidegebiet bei Nauen im Havelland Feuer, wie die Feuerwehrleitstelle Potsdam auf Anfrage bestätigte. Am Abend waren mehr als 110 Feuerwehrkräfte und ein Polizei-Hubschrauber zur Kontrolle der Lage im Einsatz. Menschen waren nicht gefährdet.

Auch in der Nacht zum Dienstag war wieder kaum Regen gefallen. Mancherorts kühlte es auf Werte von 14 bis 21 Grad ab, im Norden und Osten sowie im Mittelgebirge sogar bis auf 12 Grad. In den folgenden Tagen steigt die Unwettergefahr in Deutschland. Am Donnerstag könnten Gewitter mit Starkregen dann vielerorts Abkühlung bringen.

Weiterhin beschäftigen auch viele Badeunfälle die Rettungskräfte. Ein 76 Jahre alter Mann kam am Montag im Bodensee in der Nähe von Überlingen ums Leben. Zeugen hätten bemerkt, dass der Schwimmer mit dem Gesicht nach unten leblos auf der Wasseroberfläche getrieben sei, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei zwar noch reanimiert worden, dennoch habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können.

Hitzewelle in Europa: Urlauber leiden in der Sonne

Update 6. August 2018, 16.32 Uhr

Die Schwandorfer Polizei meldete Probleme mit Falschparkern am Murner See. Hier haben Badegäste im Parkverbot gegenüber der Feuerwehr geparkt. Außerdem wurde unter anderem ein Rettungsweg und mehrere Zufahrtswege zu den Seen zugeparkt, wie die zuständige Polizei Schwandorf mitteilte. Wäre ein Notfall eingetreten, hätte diese nicht ausrücken können.

Update 6. August 2018, 16.15 Uhr

Am Mittwoch könnte ein neuer Hitzerekord für den Osten aufgestellt werden. Dominik Jung von wetter.net vermutet, dass am Mittwoch die 40-Grad-Marke geknackt werden könnte. Das wäre das erste Mal für den Osten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Die #Hitze bleibt uns erhalten - am Mittwoch könnte es sogar einen neuen Rekord geben: 41 Grad die Vorhersage. pic.twitter.com/kEkrKecoVU — ZDF heute (@ZDFheute) 4. August 2018

Allerdings bringen diese extremen Temperaturen auch heftige Unwetter mit sich. The Weather Channel berichtet, dass sogar Tornados möglich sind.

Update 6. August 2018, 15.51 Uhr

Einen neuen Hitzerekord hat auch der Tegernsee wieder aufgestellt, denn er ist so warm wie nie, wie merkur.de* berichtet. Doch leider entstehen dadurch vermehrt Algen, verfärben den Tegernsee grün. So lange dies keine Blaualgen sind, sind diese auch völlig unproblematisch.

Das Wetter beeinflusst den Bahnverkehr

Update 6. August 2018, 15.20 Uhr

Für Bahn-Fahrgäste zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden bringt die Hitze besondere Schwierigkeiten. Auf den ICE-Strecken Frankfurt-Amsterdam und Frankfurt-Brüssel habe es am Montag einzelne Zugausfälle gegeben, weil Antriebe ausgefallen seien, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Für diese Routen gebe es nicht so viele Ersatzfahrzeuge wie für Inlandsverbindungen. Denn die Züge müssten technisch für mehrere Bahn-Systeme ausgelegt sein.

Die Fahrten von und nach Amsterdam und Brüssel begannen deshalb am Montag in Köln, wo die Kunden in Inlands-ICE umstiegen. Dadurch waren sie laut Bahn eine halbe Stunde länger unterwegs.

Update 6. August 2018, 15.17 Uhr

Ein Nebenfluss der Elbe ist stellenweise komplett ausgetrocknet. Wegen der Regenarmut und des heißen Wetters ist die Schwarze Elster im Süden Brandenburgs stellenweise ausgetrocknet. „Es gibt Stellen, da ist nichts mehr“, sagte der Pressesprecher der Stadt Senftenberg, Andreas Groebe, am Montag. An anderen Stellen sei dagegen noch viel Wasser in dem Nebenfluss der Elbe zu sehen. Dies hänge vermutlich mit den unterschiedlichen Tiefen zusammen.

So trocken sieht die Donau gerade in Deutschland aus - im Video

An diesem Tag kommt nach der Hitzewelle und Hitzerekord der Temperatursturz.

Update 6. August 2018, 14.20 Uhr

Doch Ende der Woche scheint die Abkühlung nun wirklich zu kommen. Vor allem in Bayern warten am Freitag ein regelrechter Temperatursturz auf uns. Nur noch um die 22 Grad soll es laut den Wetterberichten am Freitag in München haben. Und auch im Rest von Deutschland wird es kühler. Im Westen fallen die Temperaturen allgemein auf etwa 23 Grad. Im Osten werden Temperaturen um die 26 Grad erwartet.

Doch vorher könnten noch neue Hitzerekorde aufgestellt werden. Vor allem der Dienstag und Mittwoch werden wieder heiß und ein Überschreiten der 40-Grad-Marke ist durchaus denkbar.

Update 6. August 2018, 13.28 Uhr

Nicht nur Fische sterben wegen der großen Hitze: Auch Rinder müssen geschlachtet werden, nachdem das Futter nicht mehr ausreicht und der Nachschub sehr teuer ist. Um 15 Prozent ist der Preis für das Kraftfutter wie Mais oder Getreide seit Juni 2018 gestiegen. Um das ausgleichen zu können, müsste der Liter Milch 10 Cent mehr kosten und das ist nicht realistisch. Die einzige Konsequenz, die daraus folgt ist, dass Landwirte Rinder und Kälber früher schlachten müssen. "Man muss wirklich bei jedem Tier überlegen: Brauche ich das noch?", rät der Sprecher der Rindviehhalter im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Christian Holtdirk, berichtet der WDR.

Eine Tonne toter Fische aus dem Rhein wegen heißen Wetters geborgen

Update 6. August 2018, 11.28 Uhr

Das Fischsterben im Rhein hat begonnen. Eine Tonne toter Fische wurden bereits geborgen, wie der schweizerische Fischereiverband der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte. Grund dafür sind die zu hohen Temperaturen im Fluss. Betroffen sind daher vor allem Äschen, die Temperaturen unter 23 Grad bevorzugen. Im Stein am Rhein westlich des Bodensees war das Rheinwasser aber schon über 27 Grad warm. Durch die starke Erwärmung der Gewässer sinkt der Sauerstoffanteil. Ist er zu gering können die Fische nicht mehr atmen und sterben.

Update 6. August 2018, 10.02 Uhr

Die andauernde Hitze trifft vor allem extrem die Bauern: Die Grünen fordern daher angesichts der anhaltenden Hitze und Trockenheit mehr Tempo bei der Diskussion um staatliche Hilfen für notleidende Bauern. "Das kann viel, viel schneller gehen" sagte der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff, am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Er äußerte sich zur Haltung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, für Entscheidungen über mögliche Hilfszahlungen bis Ende August abwarten zu wollen.

Die Bilanz für die Getreideernte liege vor, sagte Ostendorff in der ARD. Es sei "nicht akzeptabel", die Landwirte so lange warten zu lassen. Vielen Betrieben müsse jetzt geholfen werden, weil sie bereits das Winterfutter an ihre Tiere verfütterten. Der Grünen-Agrarexperte, der selbst Landwirt ist, bezog sich auf Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).

Außerdem könnte das heiße Wetter sogar dafür sorgen, dass der Almabtrieb der Kühe früher stattfinden muss. Die Wasserversorgung wird knapp und wegen der Hitze wächst kaum noch Futter für die Kühe nach.

Update 6. August 2018, 07.44 Uhr

Im Westen und Süden der Bundesrepublik bleibt es auch am Montag heiß mit Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Mit Gewittern muss im Tagesverlauf lediglich am Alpenrand und im Alpenvorland gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. In der Nacht zum Dienstag bleibt es deutschlandweit überwiegend klar und niederschlagsfrei - auch an den Alpen dürfte die Schauerneigung merklich abnehmen.

Hitzewelle in Deutschland: Die Meldungen vom Sonntag, 3. August

Update 5. August 2018, 12.57 Uhr

Erst ein neuerlicher Höhepunkt der Hitzewelle, dann eine erfrischende Abkühlung: Die neue Woche startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vielerorts wieder mit viel Sonne und bis zu 36 Grad Wärme. Nur ganz im Norden sowie im höheren Bergland werde es mit 26 bis 30 Grad etwas weniger heiß, teilte der DWD am Sonntag mit. Am angenehmsten dürfte es dank des Seewindes bei rund 24 Grad auf den Inseln werden. Einzelne Schauer und Gewitter sind lediglich an den Alpen möglich.

Am Dienstag ist erneut Schwitzen angesagt bei Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. „Punktuell kann es sogar noch etwas heißer werden, so dass mit einer hohen und extremen Wärmebelastung zu rechnen ist“, warnte der DWD. Am Mittwoch verlagere sich dann der Hitzeschwerpunkt Richtung Osten. Vor allem im Süden und Osten Deutschlands könnten es nochmal bis zu 38 Grad werden, während im Nordwesten bei 31 Grad Schluss sein dürfte.

Der genaue Ablauf des Wetterumschwungs sei noch unsicher, hieß es vom DWD. Möglicherweise sei es mit den Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze bereits am Donnerstag in vielen Landesteilen vorbei. „Spätestens am Wochenende sollte die mittlerweile historische Hitzewelle aber überall in Deutschland beendet sein.“

Update 5. August 2018, 10.25 Uhr

Die Hitzewelle hält Deutschland weiter fest im Griff. Vor allem in der Südhälfte bleiben die Temperaturen hoch, es geht rauf auf bis zu 35 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt für Sonntag eine amtliche Warnung vor Hitze aus, auch am Montag wird eine starke Wärmebelastung für die Südhälfte Deutschlands erwartet.

Etwas Abkühlung bekommen die Menschen in Norden geboten. Dank eines Hochs über Irland weht etwas kühlere Luft von der Nordsee insbesondere in den Norden Deutschlands. An der See werden 22, in der Nordhälfte insgesamt bis zu 29 Grad erwartet.

Gegen Hitze: Darum sollten Sie jetzt Scharfes essen

Das Wetter am Wochenende: Die Meldungen vom Samstag, 4. August

Update 4. August 2018, 20.35 Uhr

Zu einer gefährlichen Lage führte derweil ein Waldbrand in NRW - in Straelen am Niederrhein. In unmittelbarer Nähe des Brandortes, auf niederländischen Gebiet, befand sich nämlich ein Reserve-Öl-Lager. Es drohte als Explosionsgefahr, sollten es die Flammen bis dorthin schaffen. Damit nicht genug: Auch Phosphor-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden in dem Gebiet vermutet. Deshalb durften die Einsatzkräfte vom Boden aus den Wald nicht betreten.

Wie der WDR berichtet, wurde ein Löschhubschrauber eingesetzt, der mit einem 8.000-Liter-Tank Wasser aus einem Baggersee in Wachtendonk holte. Ab dem Nachmittag fällte die Feuerwehr Bäume, damit auch Einsatzfahrzeuge den Brand bekämpfen konnten. Teilweise standen Schaulustige auf der angrenzenden A40, um den Einsatz zu beobachten. Das Feuer soll mittlerweile weitgehend unter Kontrolle sein.

Update 4. August 2018, 19.20 Uhr

Besonders den Süden Deutschlands trifft die Hitze am Wochenende extrem. Für ganz Baden-Württemberg und weite Teile Bayerns gibt es eine amtliche Warnung vor Hitze durch den Deutschen Wetterdienst. Auch für Teile des Saarlandes und Rheinland-Pfalz gibt es sie. Die Warnung gilt bis Sonntagabend, 19 Uhr.

Am Sonntag werden in Süddeutschland laut dem DWD 29 bis 35 Grad erwartet. In der Nordhälfte Deutschlands sind es 24 bis 29 Grad, an der See angenehme 22 Grad mit Nordwestwind und teilweise auch starken Böen.

Zum Wochenstart hitzt sich das Wetter in Deutschland wieder auf. Die Temperaturen klettern am Dienstag verbreitet auf 34 bis 39 Grad, prognostiziert der DWD. An Küstenabschnitten mit Seewind sowie in höheren Lagen sind es 27 bis 31 Grad. Ähnlich soll es am Mittwoch werden.

Abkühlung verspricht für den Westen und Norden erst der Donnerstag, mit Temperaturen zwischen 24-29 Grad, am Freitag soll es vor allem im Süden und Osten Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen sollen dann nicht mehr über 30 Grad klettern, sommerlich warm bleibt es aber.

Update 4. August 2018, 11.44 Uhr

Wo drohen heute Gewitter in Deutschland? Laut DWD könnte es diese am Samstag in der Südosthälfte geben, teils kräftig mit Starkregen und Hagel und teils schweren Sturmböen. Dabei herrscht auch Unwettergefahr. Auch im Norden werden vereinzelt Gewitter erwartet. In der Nacht zum Sonntag lassen die Gewitter wieder nach und ziehen sich in den Süden zurück.

Am Sonntag könnte es noch über den südlichen Mittelgebirgen und in den Alpen krachen. Allerdings ist das Risiko starker Gewitter gering.

Rekorde für Freibäder durch aktuelles Wetter

Update 4. August 2018, 9.30 Uhr

Viele Freibäder in Deutschland steuern in diesem ungewöhnlich heißen Sommer auf einen Besucherrekord zu. Das ergab eine bundesweite Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden städtischen Freibäder in Duisburg haben 2018 schon die Bestmarke gerissen. Mehr als 90.000 Menschen suchten dort nach einer Abkühlung.

In Berlin gab es dieses Jahr bereits Einlass-Stopps, um die Sicherheit der Badegäste nicht zu gefährden. Ein Rekord für die Freibäder ist in greifbarer Nähe: Bis Ende Juli seien bereits 1,31 Millionen Gäste in 17 Schwimmbädern gezählt worden, teilten die Bäderbetriebe mit. Der bisherige Rekord liege bei 2,07 Millionen.

Update 4. August 2018, 8.57 Uhr

Die Hitzewelle geht auch an diesem Wochenende in Deutschland weiter. Für den Rhein-Neckar-Raum und für den Oberrhein sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag bis zu 38 Grad voraus. Im Südosten der Bundesrepublik werden kräftige Gewitter erwartet, ansonsten werde es „sonnig, trocken und heiß“, heißt es auf der DWD-Homepage. Am Sonntag kühlt es vor allem in der Südhälfte mit Höchsttemperaturen bis 35 Grad nur unwesentlich ab.

Auch die Brandgefahr ist am Samstag deutschlandweit sehr hoch. Der entsprechende Index des DWD weist für viele Flächen die höchste Gefahrenstufe aus - darunter für mehrere Gebiete in Ostdeutschland sowie für Teile Bayerns, Baden-Württembergs und Südhessen. Der Waldbrandgefahrenindex setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen: Neben der Lufttemperatur, Luftfeuchte und Sonneneinstrahlung spielen auch Wind, Niederschlag und Bodenfeuchte bei der Berechnung eine Rolle.

+ Infografik: In mehreren Gebieten in Ostdeutschland, Bayern, Baden-Württemberg und Südhessen herrscht Waldbrandgefahr. © Screenshot DWD

Hitzewelle 2018: Die Meldungen vom Freitag, 3. August

Update 3. August 2018, 22.47 Uhr

Wegen der aktuellen Hitzewelle hat der staatliche französische Energiekonzern EDF am Freitag zwei Atomreaktoren heruntergefahren. Die Maßnahmen beträfen die Reaktoren 1 des Kraftwerks Saint-Alban und 2 des Kraftwerks Bugey an der Rhone im Osten des Landes, wie das Unternehmen mitteilte. Das Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein musste aus demselben Grund seine Leistung drosseln.

Hintergrund sind Bemühungen, die Wassertemperatur in den extrem aufgeheizten Gewässern nicht weiter steigen zu lassen. Daher muss die Einleitung von erwärmtem Kühlwasser reduziert werden, was Auswirkungen auf den Betrieb der Reaktoren hat. In Deutschland drosselten Atomkraftwerke deshalb ebenfalls schon ihre Leistung.

EDF zufolge war der Reaktor 1 am Kraftwerkstandort Saint-Alban schon am Donnerstag abgeschaltet worden, am Freitagmittag wurde dies erneut nötig. Bugey 2 wurde im Laufe des Freitagnachmittags abgeschaltet. Zudem mussten auch die Reaktoren Saint-Alban 2 und Bugey 3 wegen der Hitzeprobleme demnach ihre Leistung drosseln.

Update 3. August 2018, 20.43 Uhr

Höhenretter mussten einen Baukranführer am Freitag in Düsseldorf aus seiner überhitzten Steuerkabine abseilen. Der 40 Jahre alte Kranführer war den Angaben der Feuerwehr zufolge wegen eines Hitzestaus in seiner Kabine in 25 Metern Höhe kollabiert. Der Mann war kurze Zeit bewusstlos. Besorgte Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Die Höhenretter legten dem Mann noch in der Kabine ein EKG an und versorgten ihn mit einer Infusion. Dann wurde der Kranführer gemeinsam mit einem Höhenretter abgeseilt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Update 3. August 2018, 18.18 Uhr

Wer derzeit mit der Bahn reist, muss Geduld mitbringen - Fernzüge sind nach Informationen des Hessischen Rundfunks derzeit mit erheblichen Verspätungen unterwegs. "Wir haben technische Ausfälle wegen der Hitze", zitierte der Sender am Freitag einen verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens. Kunden müssten "längere Reisezeiten kalkulieren", besonders dann, wenn sie auf Anschlusszüge angewiesen seien. Den Angaben zufolge liegt die Pünktlichkeit der Fernzüge in der laufenden Woche nur bei durchschnittlich 64 Prozent. "Ende vergangener Woche waren wir bei unter 60 Prozent", sagte der Mitarbeiter. Die Bahn selbst gibt ihre Werte nicht für einzelne Wochen, sondern nur monatsweise heraus.

Die Bahn hatte zuletzt im Juli Zahlen veröffentlicht und eine negative Entwicklung bei der Pünktlichkeit vermeldet. Laut Konzernchef Richard Lutz erreichte die Pünktlichkeit im Fernverkehr zuletzt 77,4 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte weniger als im Gesamtjahr 2017. Lutz hatte bereits im vergangenen Jahr ein Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent im Fernverkehr ausgegeben. Deutlich pünktlicher rollt der Regionalverkehr.

Update 3. August 2018, 17.33 Uhr

Bei hochsommerlicher Hitze sind acht Menschen in einem Glasaufzug am Würzburger Hauptbahnhof etwa eine Stunde lang gefangen gewesen. „Sie waren durchgeschwitzt und erschöpft, als sie befreit wurden“, schilderte der Einsatzleiter der Rettungsdienste. Die Temperaturen in dem Aufzug könnten wie bei einem Auto in der prallen Sonne hochschnellen, „da sind mehr als 50 Grad möglich“. Panik sei bei den fünf Erwachsenen und drei Kleinkindern am Freitagnachmittag aber nicht ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Aufzug an einem Bahnsteig geholt hatte, wurden sie mit Flüssigkeit versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand.

Hitzewelle in Deutschland: Wann kommt die Abkühlung?

Update 3. August 2018, 16.25 Uhr

Die Abkühlung lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet für kommenden Donnerstag einen „signifikanten Temperaturrückgang“, so der Meteorologe Lars Kirchhübel am Freitag. Zwar heize es sich bis Mittwoch noch auf bis zu 39 Grad auf. Danach fielen die Temperaturen stark, in Deutschland würden dann 20 bis 30 Grad herrschen, wobei 30 Grad nur punktuell erreicht werde.

Außerdem muss sich der Südosten am Samstag wohl auf Gewitter einstellen, die auch unwetterartig mit Starkregen und Hagel ausfallen können. Über etwas Abkühlung kann sich schon einmal der Norden freuen - für die Nordseeküste sind 23 Grad vorausgesagt. Derweil geht es im Rhein-Neckar-Raum und am Oberrhein mit bis 38 Grad richtig heiß zu.

Am Sonntag wird es im Süden etwas kühler, 29 bis 35 Grad sind es dort und 24 bis 29 Grad im Norden. Im Süden und Südosten kann es weiter kräftig gewittern. In der neuen Woche heizt sich die Luft erneut auf, dann sind auch im Norden wieder die 30 Grad in Sicht, in der Mitte und im Süden sind bis zu 36 Grad möglich.

Hitze und monatelange Trockenheit erreichen Rekordniveau

Update 3. August 2018, 16.11 Uhr

Noch nie fiel zwischen April und Juli so wenig Regen, das berichtete jetzt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit seinen dauerhaft hohen Temperaturen und der außergewöhnlichen Trockenheit hat das Jahr 2018 schon jetzt historische Dimensionen. Von Anfang April bis Ende Juli sei es so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881, erklärte der DWD.

Demnach war es 3,6 Grad wärmer als im langjährigen Vergleich. „Das ist klimatologisch fast ein Jahrhundertereignis“, sagte DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich. Der April und der Mai seien die wärmsten dieser Monate seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen, der Juni der siebtwärmste und der Juli der viertwärmste.

Auch die Trockenheit, die in manchen Regionen Deutschlands bereits seit Februar andauert, ist auf Rekordniveau. Noch nie sei zwischen April und Juli so wenig Niederschlag registriert worden. Besonders betroffen sei Sachsen-Anhalt, heißt es in einer Bilanz des DWD zu den vier Monaten. „Durch die überdurchschnittlich hohen Lufttemperaturen seit April 2018 war der Wasserbedarf der Pflanzen in diesem Jahr besonders hoch, bei den gleichzeitig deutlich zu geringen Niederschlägen führte dies zu einer Austrocknung der Böden und zu Wassermangel bei einigen landwirtschaftlichen Kulturen und damit verbundenen Ertragseinbußen.“

So beeinflusst die Hitze den Fußball

Update 3. August 2018, 15.24 Uhr

Die Hitzewelle macht auch vor den Fußballstadien nicht halt. Union-Berlin-Fans bekommen daher einen Sprühnebel gegen die Hitze im Stadion. Im Stadion An der Alten Försterei werde es bei der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) drei Stellen für Zuschauer geben, an denen diese durch einen Sprühnebel laufen können, sagte Pressesprecher Christian Arbeit am Freitag. Zwar wird es in Berlin etwas kühler als an den vergangenen Tagen, es werden aber immer noch Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet.

Und Darmstadt 98 erlaubt seinen Zuschauern Wasser beim Auftaktspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mitzunehmen. Ausnahmsweise die Mitnahme von zwei 0,5-Liter-Plastikflaschen Wasser ins Stadion erlaubt.

BASF muss Produktion wegen Hitzewelle drosseln

Update 3. August 2018, 14.33 Uhr

Auf Grund des niedrigen Pegelstandes des Rheines muss jetzt sogar BASF seine Produktion in Ludwigshafen herunterfahren. Die BASF benötigt das Rheinwasser zur Kühlung. Erreicht dieser aber einen gewissen Pegelstand, darf diesem nicht weiter Wasser entnommen werden. Es könnte dadurch zu Engpässen bei der Lieferung kommen.

Sollte der Pegel des Rheines noch weiter sinken, wird der Warentransport über diesen auch nur noch eingeschränkt erfolgen können. Aktuell halte man den Transport mit Schiffen - trotz des niedrigen Wasserstands - noch aufrecht, indem mehr Binnenschiffe eingesetzt werden. Mit Blick auf die Wetter- und Pegelprognosen bereite BASF aber die Verlagerung auf alternative Verkehrsträger vor.

Würzburg: Regierung spricht Hitze-Alarm für den Main aus

Update 3. August 2018, 13.45 Uhr

Wegen zu hoher Wassertemperaturen im Main hat die Regierung von Unterfranken einen Hitze-Alarm für den Fluss ausgesprochen. Damit darf in den nächsten Tagen nichts gemacht werden, was das Gewässer noch weiter belasten könnte - etwa Schlammräumungen oder Baggerarbeiten. Kläranlagen dürfen solange auch nicht für kurze Revisionsarbeiten abgeschaltet werden. Sollten die Sauerstoffwerte im Main bestimmte Werte unterschreiten, soll der Fluss zusätzlich belüftet werden, teilte die Behörde am Freitag mit. Landratsämter und Stadtverwaltungen seien bereits gebeten worden, mit Kläranlagen und Industriebetrieben zu sprechen, die warmes Wasser in den Main leiten.

Update 3. August 2018, 13.38 Uhr

Der Rhein ist mittlerweile so ausgetrocknet und hat so niedrige Pegelstände, dass Binnenschiffe nur eingeschränkt fahren. Außerdem brennt seit Donnerstagabend ein Waldstück im Elbsandsteingebirge der sächsischen Schweiz. Mittlerweile sind 4000 Quadratmeter vom Feuer in der Nähe von Rathen betroffen.

In Spanien ist es noch heißer

Update 3. August 2018, 12.39 Uhr

Auch in Spanien ist es gerade extrem heiß. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet am Donnerstag mitteilte, sind extrem warme Winde aus Nordafrika für die hohen Temperaturen verantwortlich. Besonders betroffen seien der Südwesten und das Zentrum des Landes, wo mindestens bis zum Sonntag keine Linderung in Sicht sei, hieß es. Bis zu 44 Grad kann es im Land geben, auf Mallorca werden 38 Grad erwartet.

Die extreme Hitze in Spanien forderte sogar schon zwei Tote. Ein 40-jähriger Straßenbauarbeiter erlitt einen Hitzschlag, das brachte ein Obduktion heraus. Und auch ein 78-Jähriger brach wegen der großen Hitze in seinem Garten zusammen. Die Todesursache ist hier noch unklar.

Feuerquallen sind wegen der Hitze in der Ostsee besonders groß

Update 3. August 2018, 12.05 Uhr

An der Ostseeküste ist Vorsicht vor Feuerquallen geboten. Die wirbellosen Meerestiere werden immer wieder vom Wind aus den tiefem Meer an die Strände gespült. Wegen der Hitze sind die Quallen nach Angaben eines Meeresforschers derzeit allerdings größer als sonst. „Wir haben diesen Sommer besonders warme Temperaturen, wie jeder mitbekommt. Von daher wachsen die Tiere schneller“, sagte Ulrich Bathmann vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe an den Stränden aber nicht unbedingt mehr Feuerquallen als üblich.

So wirkt die Hitze sich auf die Energie in Deutschland aus

Update 3. August 2018, 10.25 Uhr

1,36 Milliarden Kilowattstunden pro Tag verbrauchen die Deutschen derzeit etwa am Tag - und damit gut sechs Prozent mehr als im Schnitt in den beiden vergangenen Sommern. Die Stromversorgung sei trotz der Hitze nicht gefährdet, versichert das Wirtschaftsministerium.

Übrigens gibt es durch die vielen Sonnenstunden nicht mehr Solarenergie. Gut 44 Gigawatt Leistung sind in Deutschland installiert, die Anlagen liefern aber rund 24 bis 28 Gigawatt, also etwa zwei Drittel der möglichen Leistung. Der Grund: Der Wirkungsgrad der Anlagen nimmt mit zunehmender Temperatur der Module ab. Solarrekorde werden daher eher an warmen, sonnigen Frühlingstagen gemessen, zum Beispiel um Pfingsten herum, nicht im Hochsommer, wie die dpa berichtet.

Problematisch ist es vor allem für Betreiber von Biogas-Anlagen: Nicht nur aus Biomüll, Gülle und Mist, sondern auch aus Pflanzen entsteht Biogas. Auf rund 1,4 Millionen Hektar in Deutschland werden vor allem Mais und Gras angebaur. Der Fachverband Biogas verweist darauf, dass die Ernte noch nicht abgeschlossen sei. Ausfälle seien aber schon spürbar. „Wenn - wie befürchtet - die Trockenheit anhält, bekommen Anlagen auf Basis von Grünland massive Probleme,“ so Geschäftsführer Stefan Rauh. Auch bei Mais sei in vielen Fällen mit Einbußen über 50 Prozent zu rechnen.

Die Betreiber der Biogasanlagen müssten sich Gedanken machen, wie und wann sie die vorhandenen Substratmengen einsetzten und ob alternative Substrate verfügbar seien. Möglich sei etwa, jetzt die Leistung zu drosseln und im Winter wieder hochzufahren, wenn der Bedarf an Wärme steige. Wärme ist in Biogasanlagen ein Nebenprodukt der Stromerzeugung. „Klar ist aber auch, dass eine Drosselung mit massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden ist“, sagte Rauh. Existenzbedrohende Szenarien seien möglich.

Update 3. August 2018, 9.44 Uhr

Der deutsche Wetterdienst erwartet wieder bis zu 38 Grad am Wochenende. Auch Unwetter und Starkregen könnten vom Thüringer bis zum Bayerischen Wald bis hin zu den Alpen drohen

ADAC warnt vor langen Staus am Hitzewochenende

Update 3. August 2018, 9.31 Uhr

Laut dem ADAC könnte es heute zu extremen Staus auf den Autobahnen kommen und das ist gerade bei dieser Hitze kein Zuckerschlecken, wie Bild.de berichtet. Das liegt vor allem daran, dass in Sachsen-Anhalt, Bremen und Niedersachsen die Sommerferien enden und der Rückreiseverkehr am Wochenende beginnt. Auch Teile Skandinaviens reisen wieder nach Hause, da hier ebenso die Ferien enden.

Besonders betroffen werden die A6, A61, A5 sowie die A8 betroffen sein. Ein paar Tipps wie sie ihr Auto kühlen können und dabei nicht krank werden, lesen Sie in unserem Artikel nach. Außerdem haben wir uns die Frage gestellt, ob es in Autos mit weißem Lack tatsächlich kühler ist.

Update 2. August 2018, 18.45 Uhr:

Der ungewöhnlich warme Sommer gefällt einer Mehrheit in Deutschland trotz drückender Hitze und Dürre. 54 Prozent der 1000 Befragten gaben in einer repräsentativen Emnid-Umfrage für die Zeitung Die Welt an, sich über „das tolle Wetter“ zu freuen und den Sommer zu genießen. 44 Prozent empfinden die Hitze demnach aber als Belastung. Bei den Älteren ab 50 Jahren überwiegt die Zahl derer, die den Sommer als Belastung sehen, sogar (53 Prozent).

Als vermutete Ursache der Hitzewelle nannte eine Mehrheit (57 Prozent) den Klimawandel. Im Vergleich dazu vermuteten 41 Prozent, es sei dieses Jahr nur zufällig so heiß. Eine finanzielle Unterstützung von Landwirten, die wegen der Dürre Ernteausfälle befürchten, unterstützten in der Umfrage 82 Prozent der Teilnehmer.

Hitzewelle könnte kritisch für Fische werden

Update 2. August 2018, 16.55 Uhr:

Eine besondere Art der Fisch-Rettung ließ sich nun die Feuerwehr in Stuttgart einfallen. Feuerwehrleute sprühen am Max Eith See zuvor abgepumptes Wasser in den See um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Aufgrund der lang anhaltenden Hitze sank der Sauerstoffgehalt auf ein für Fische kritisches Niveau. In anderen deutschen Gewässern starben bereits hunderte Fische an Sauerstoffmangel.

Update 2. August 2018, 16.30 Uhr:

Besonders von der Hitze profitieren scheinbar öffentliche Einrichtungen. Bei der anhaltenden Hitze suchen viele Menschen Zuflucht an kühlen Orten wie Museen. Die Münchener Pinakotheken und das Neue Museum Nürnberg vermelden für diesen Juli erkennbar gestiegene Besucherzahlen im Vergleich zum Juli letzten Jahres. Auch das Deutsche Museum spricht vom „besten Juli seit 2015“. Alle drei Museen führen das unter anderem auch auf die Hitze zurück.

Negative Erfahrungen mit den hohen Temperaturen machte das Münchner Stadtmuseum: Weil es dort zu heiß ist, musste eine Ausstellung im dritten Stock schließen.

Update 2. August 2018, 16.17 Uhr:

Für kurze Abkühlung dürften erste Wärmegewitter sorgen, besonders in Bayern zieht sich die Lage zu. Für Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Passau warnt der deutsche Wetterdienst mit Warnstufe drei. Hier sollte mit schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel gerechnet werden.

Alle Infos zum Wetter in Bayern finden Sie in unserem Bayern-Ticker.

Update 2. August 2018, 16.05 Uhr:

Knapp eine Woche nach den verheerenden Bränden in Griechenland und den aktuell lodernden Flammen in Kalifornien, steigt nun auch in Deutschland die Waldbrandgefahr stark an. Vor allem in Bayern ist die Lage angespannt. Besonders akut sei die Situation in der Oberpfalz und in vielen fränkischen Regionen, erklärte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.

Update 2. August 2018, 15.38 Uhr:

Wegen des hitzebedingten Niedrigwassers müssen am Mannheimer Hafen derzeit viele Passagiere die Flusskreuzfahrtschiffe verlassen. Für diese Schiffe führe der Rhein nicht genug Wasser, um Richtung Basel weiterzufahren, erläuterte Hafenmeisterin Regine Güntert am Donnerstag. Die Gäste werden dann von ihren Reisegesellschaften per Bus nach Süden gebracht.

In Baden-Württemberg ließen Eltern nun ihren Sohn im heißen Auto zurück.*

Update 2. August 2018, 15.31 Uhr:

Wegen der anhaltenden Hitze will der Berliner Senat Obdachlose in den kommenden Tagen mit Wasser und Sonnencreme versorgen. Von Freitag bis Sonntag werde dazu der Protokollbus der Landesregierung eingesetzt, erklärte die Sozialverwaltung am Donnerstag. "Nicht nur an kalten, sondern auch an diesen besonders heißen Tagen brauchen obdachlose Menschen Unterstützung", hieß es.

In Dorfen gibt es nun eine kuriose Verordnung für alle Badegäste.

Update 2. August 2018, 14.25 Uhr:

Auch wenn viele Flüsse momentan mit Niedrigwasser zu kämpfen haben, das Trinkwasser wird nicht ausgehen. Die Lage sei größtenteils entspannt, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) der Deutschen Presse-Agentur. „Das Grundwasser speichert die Niederschläge. Talsperren und Tiefbrunnen sind somit bis in die Sommermonate hinein versorgt.“ Lokale Engpässe könnten durch eine Zusammenarbeit der Wasserversorger ausgeglichen werden, zudem seien Puffer Vorschrift. „Trockene Felder und braune Wiesen bedeuten aber nicht, dass das Trinkwasser für den Bürger knapp wird“, sagte der Sprecher. Die Versorgung sei gesichert.

Hitzegewitter bis Samstag möglich

Update 2. August 2018, 13.59 Uhr:

Ein Ende der Hitzewelle ist auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht, im Gegenteil: Aufgrund zunehmender Feuchtigkeit dürfte die 28 bis 38 Grad heiße Luft noch unerträglicher erscheinen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu den Aussichten für die kommenden Tage berichtete.





Update 2. August 2018, 12.49 Uhr:

Die Angst vor einem Fischesterben im Rhein, wie im Sommer 2003, wächst. Mit der anhaltenden Hitze steigen die Wassertemperaturen. 27,4 Grad hat der schweizerische Fischereiverband im Wasser bei Stein am Rhein westlich des Bodensees gemessen, berichtet die Deutsche Presseagentur.

In der Ostsee ist mit 23 und 25 Grad aktuell fast so warm wie am Mittelmeer.

Update 2. August 2018, 12.09 Uhr:

Der Sprecher der Deutschen Bahn gibt bekannt, wie es um die Klimaanlagen in den Zügen steht: „Weit über 90 Prozent aller Klimaanlagen“ in ICE und IC-Zügen funktionierten. Bei bundesweit rund 3500 klimatisierten Wagen bedeute dies an heißen Tagen den Ausfall der Kühlsysteme in mehr als 100 Wagen.

Hitzewelle: Am Donnerstagabend warten Starkregen und Hagel auf uns

Update 2. August 2018, 10.46 Uhr:

Nun soll es bald richtig krachen. Bei weiterhin hohen Temperaturen werden am Donnerstag in ganz Bayern teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, besteht bei Gewittern außerdem die Gefahr von Sturmböen um 90 Stundenkilometer.

Nach dem heftigen Unwetter Mittwochabend am Arlberg in Österreich beginnen die Aufräumarbeiten. In Schnann (Tirol) wälzte sich nach Starkregen eine Schlammwelle durch den Ort, wie ein Videoclip auf Twitter zeigt.

Deutschland ächzt unter der Hitzewelle

Update 1. August 2018, 21.14 Uhr: Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen wurden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort in Deutschland gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es folgten Hoyerswerda in Sachsen mit 36,8 Grad und Konstanz am Bodensee mit 36,5 Grad. Im brandenburgischen Cottbus wurden 36,4 Grad gemessen.

Am Dienstag hatte Deutschland den bislang heißesten Tag dieses Sommers erlebt. In Bernburg in Sachsen-Anhalt kletterten die Temperaturen auf 39,5 Grad, in Regensburg waren es da noch 38,2 Grad. Die absolute Rekordmarke aus dem Jahr 2015 mit mehr als 40 Grad wurde am Mittwoch aber nicht erreicht. Der Juli wird als einer der heißesten Monate seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingehen.

So verschaffen Sie sich bei diesem Wetter eine Abkühlung

Update 1. August 2018, 16.25 Uhr:

Tropische Nächte sorgen auch nachts für wenig Erholung, viele haben derzeit mit Schlafproblemen zu kämpfen. Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum gibt Tipps für eine erholsame Nacht. Demnach sollte man das Schlafzimmer am besten früh morgens lüften, tagsüber die Fenster schließen und Rollläden bzw. Vorhänge zuziehen.

Kühle Getränke sollten ebenfalls vermieden werden, stattdessen lieber zum warmen Kräutertee greifen. Auf Wein und Bier am Besten komplett verzichten. „Alkohol hat direkte Auswirkungen auf Herz und Kreislauf“, sagt Weeß.

Vor dem Schlafen am Besten lauwarm duschen. Für die schnelle Erfrischung unterwegs: einfach die Handgelenke unter kühles Wasser halten. Hilfreich sei es auch, seine Schlafkleidung für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank zu legen. Ein dünnes Leinen- oder Baumwolltuch könne ebenfalls für Erfrischung sorgen. Ein nasses Bettlaken vor dem offenen Fenster kann der Umgebung durch Verdunstung Wärme entziehen.

Außerdem haben wir noch Tipps, die bei Hitze im Büro helfen für Sie.

Update 1. August 2018, 16.13 Uhr:

Sarah Lieske von Weinbau Lindicke nimmt das Weinlaub rund um die Weintrauben der Sorte Regent ab. Sommerhitze mit wochenlangen Höchsttemperaturen und kaum Regen sorgt für eine frühe Traubenlese bei Brandenburger Weinbauern. Etwa zwei Wochen vor dem normalen Erntebeginn wird in diesem Jahr bereits Mitte August in dem mit 7,6 Hektar größten Weinbaubetrieb in Brandenburg die Lese beginnen.

Update 1. August 2018, 16.08 Uhr:

Ein Herz für Tiere bewies nun die Freiwillige Feuerwehr im hessischen Mücke. Die anhaltende Hitze und Trockenheit ließ das Wasser in einem Bachbett versiegen. Bürger informierten die Gemeindeverwaltung und sahen eine Gefahr für die Fischbrut. Zusammen mit Arbeitern eines Bauhofs entwarfen Feuerwehrleute einen Rettungsplan: Ein Bagger hob mit seiner Schaufel im Bachbett eine Grube aus. Dort wurden die Fische aus dem einlaufenden Wasser geholt. Sie wurden andernorts ins kühle Nass umgesetzt, so die Feuerwehr.

Lässt man Tier bei dieser Hitze im Auto, können sie sterben. Ein Hund aus Holzkirchenstarb, nachdem seine Besitzer ihn im Auto vergessen haben. Und auch zwei Nacktmeerschweinchen starben im heißen Auto.

Update 1. August 2018, 16.04 Uhr:

Nun erreicht die Hitze völlig neue Dimensionen: In Leipzig leiden die Straßen unter den Temperaturen. Wegen der Gluthitze ist auf der Autobahn 9 bei Leipzig der Standstreifen der Fahrbahn aufgeplatzt, reicht aber auch in die rechte Fahrspur hinein. Für die Reparatur wurden auf der Autobahn in Richtung Berlin zunächst zwei Spuren gesperrt.

Auch auf der Berliner Stadtautobahn wölbte sich die Fahrbahndecke. Die Polizei rief Motorradfahrer zu besonderer Vorsicht beim Spurwechsel auf.

Update 1. August 2018, 14.49 Uhr:

Nicht nur Bauern fürchten durch die Hitze um ihre Ernte, nun gibt es auch erste Folgen für die Schifffahrt. Auf der Donau zwischen Straubing und Vilshofen können Schiffer nicht mehr so viel Ladung wie unter normalen Wetterbedingungen transportieren. Dort betragen die Wasserstände derzeit nur noch zwischen 1,50 und 1,60 Meter, wie Paul Marcus Schäfer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg erklärte. Normal liegt der mittlere Wasserstand an diesem Donauabschnitt bei 2,50 Metern. Bei einem Wasserstand von 1,40 Meter komme die Schifffahrt praktisch zum Erliegen, sagte Schäfer.

Update 1. August 2018, 14.49 Uhr:

Endlich mal ein sinnvoller Trend, pünktlich zur Hitzewelle: Die „Gieß-Challenge“ ruft dazu auf, angesichts der anhaltenden Hitze junge Bäume zu wässern und Fotos davon in sozialen Netzwerken zu posten.

Supermarkt bietet besondere Erfrischung an: Kunden dürfen ins Kühlhaus

Update 1. August 2018, 13.59 Uhr:

Auf originelle Art und Weise können sich Supermarkt-Besucher im Hessischen Friedberg abkühlen. In einem Edeka dürfen sich Kunden gegen Bezahlung im Kühlhaus erfrischen.

+ Erfrischung im Kühlhaus: Im Friedberger Supermarkt gibt es nun Abkühlung! © dpa / Carolin Eckenfels

„Es ist als Gag gedacht, aber wenn jemand wirklich will, kann er kommen“, sagte der Inhaber des Marktes, Lars Koch, am Mittwoch. Bislang hätten sich etwa 20 Kunden die Erfrischung gegönnt.

Update 1. August 2018, 12.25 Uhr:

Angesichts der Hitzewelle warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) vor der zunehmenden UV-Strahlung und mahnt mehr Schattenplätze zum Schutz der Bürger an. „Schatten ist nicht nur ein Zufluchtsort vor Hitze, sondern meist auch vor zu viel UV-Strahlung“, teilte BfS-Präsidentin Inge Paulini am Mittwoch mit.

Update 1. August 2018, 10.54 Uhr:

Im vergangenen Jahr ausgeprägte Niederschläge, in diesem Jahr ein Hitzesommer: Der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimaforschung rät den Deutschen, sich auf mehr unterschiedliche Extremwetterlagen einzustellen. Dass die ersten Atomkraftwerke bereits wegen fehlenden Kühlwassers heruntergefahren werden müssen, zeige, dass auch die Energieversorgung sich auf die Extreme einstellen müsse.

Hitzewelle 2018: Nun hilft auch die Polizei

Update 1. August 2018, 10.50 Uhr:

Ein Wasserwerfer der Polizei bewässert Bäume am Straßenrand. Die zur Zeit nicht benötigten Wasserwerfer des Polizeipräsidiums Bochum bewässern Grünflächen und Bäume im ganzen Stadtgebiet.

Außerdem dürfen Polizisten in Schleswig-Holstein wegen der aktuellen Hitze sogar, „in Abwägung zum jeweiligen Einsatzzweck (Eigensicherung, Amtsautorität)“ ihre Dienstmützen abnehmen.

Hitze hat Auswirkungen auf unsere Stimmung

Update 1. August 2018, 9.45 Uhr

Hat die Hitze Auswirkungen auf unsere Stimmung? Was schon lange vermutet wurde, scheint nun von Experten bestätigt. Auch wenn wissenschaftliche Beweise ausstehen, sehen Experten Anzeichen für ein höheres Unfallrisiko bei Hitze. „Die Reizbarkeit an Hitzetagen ist deutlich höher“, sagte der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, der Deutschen Presse-Agentur. Das könne dann auch zu aggressiverem oder risikobereiterem Verhalten im Verkehr führen.

Unfallforscher des ADAC haben in einer 2013 veröffentlichten Studie über eine höhere Zahl von Unfällen an Sommertagen berichtet. Danach gab es an Tagen mit mehr als 25 Grad mehr Unfälle, die durch mangelnde Konzentration verursacht wurden als an kühleren Tagen.

Deutschland ächzt unter Rekord-Hitze 2018

Pünktlich zu den Sommerferien aller Bundesländer klettern auch die Temperaturen täglich. Während sich viele Kinder im Freibad oder am See erfrischen können, sind die steigenden Temperaturen vor allem für ältere Menschen eine wahre Tortur.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

*HNA ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

jl/sl/dpa/cfm/fbk/afp