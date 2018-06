Schlepper am Frankfurter Flughafen fängt Feuer - sechs Menschen verletzt

Am Flughafen Frankfurt wurden bei einem Brand sechs Menschen verletzt. Ein Schlepper, an den gerade ein Flugzeug gekoppelt war, hat Feuer gefangen.

Frankfurt/Main - Auf dem Weg zum Gate hat in Frankfurt ein Schlepper Feuer gefangen, an den gerade ein Flugzeug angekoppelt war. Sechs Menschen wurden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers leicht verletzt, das Flugzeug wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Die Rauchsäule des Feuers war am Montagmorgen gegen acht Uhr weithin sichtbar.

Das Schleppfahrzeug solle nach Angaben des Lufthansa-Sprechers den leeren Flieger zum Gate fahren, an dem bereits Passagiere auf den Flug nach Philadelphia warteten. Warum das Fahrzeug Feuer fing, war nach Lufthansa-Angaben zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe müsse noch durch Techniker ermittelt werden.

Das Flugzeug mit stark verrußtem Cockpit sei nicht mehr einsetzbar gewesen und durch einen anderen Flieger ersetzt worden. Sechs Menschen mussten wegen Atemwegsreizungen behandelt werden. Auf den laufenden Flughafenbetrieb hatte der Brand den Angaben zufolge keine Auswirkungen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Reinhardt