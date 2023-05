Schiffswrack hängt an einem Tor in Köln – was hat es damit auf sich?

Heute „dient“ das Kutterwrack der SMS Cöln vor allem als Taubentreffpunkt. © United Archives/Imago

In der Kölner Eigelsteintorburg hängt ein Wrack eines Kutters aus dem Ersten Weltkrieg. Die Geschichte dahinter ist eine traurige.

Köln – Der Eigelstein ist in Köln eine beliebte Flaniermeile nahe dem Kölner Dom – so dürfte dem ein oder anderen Spaziergänger bereits das große Holzschiff aufgefallen sein, das an der Torburg hängt. Bereits seit fast 100 Jahren hat es dort seinen festen Platz – doch was hat es damit überhaupt auf sich?

24RHEIN erklärt die dramatische Geschichte des Schiffwracks in der Eigelsteintorburg.