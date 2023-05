Schafrisse in Fremdingen: Hunde-DNA nachgewiesen

Doch kein Wolf am Ries. Es wurde Hunde-DNA nachgewiesen. (Symbolfoto) © Ingo Wagner

Doch kein Wolf am Ries. Das Landesamt für Umwelt in Bayern weist an den Kadavern Hunde-DNA nach. Mehr dazu lesen Sie hier:

Die Bilder waren schockierend, als im April bei Fremdingen ein nächtlicher Angriff auf eine Schafsherde erfolgte. Es waren insgesamt sogar drei Attacken auf seine Herde, die ein Schäfer bei Belzheim (Gemeinde Ehingen) im Donau-Ries-Kreis erlitt. Dabei wurden etliche Tiere getötet und viele verletzt. Das Landesamt für Umwelt in Bayern hat nun die Untersuchung der drei Angriffe abgeschlossen. Das Ergebnis: es war kein Wolf. Mehr dazu verrät die Schwäbische Post.