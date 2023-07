Streit um Wölfe eskaliert – „Viele Landwirte sind extrem sauer“

Von: Sandra Sporer

Wölfe sind eine geschützte Tierart. Sie bereiten aber vor allem Schäfern immer wieder Probleme. Wie damit umzugehen ist, ist ein komplexes Thema.

Kassel – Lange Zeit galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Nicht zuletzt durch die Anstrengungen von Artenschützern leben derzeit laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wieder 161 Rudel in Deutschland. Wölfe reißen immer wieder auch Nutztiere, wie zum Beispiel Schafe. Verärgerte Landwirte wünschen sich deshalb mehr Abschussgenehmigungen. Tierschützer hingegen demonstrieren regelmäßig gegen solche Maßnahmen.

Immer wieder reißen Wölfe Nutztiere – Landwirte und Schäfer fühlen sich von der Politik alleingelassen

Das Thema ist emotional – für beide Seiten. Und der Frust der betroffenen Schäfer und Landwirte, deren Tiere den Wölfen zum Opfer fallen, ist verständlich. Das Nachrichtenmagazin Spiegel erzählt in einem Artikel etwa die Geschichte von Matthias Müller. Von seinen 400 Heidschnucken wurden 160 von Wölfen gerissen. Zäune und ähnliche Maßnahmen halfen nicht.

„Viele Landwirte fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und sind extrem sauer“, berichtet der ehrenamtliche Wolfsberater Karl-Gustaf Laser gegenüber dem Magazin. Im Juni 2023 demonstrierten in Aurich insgesamt 3000 Menschen für Wolf-freie Deiche.

Wölfe reißen in Deutschland auch immer wieder Nutztiere - sehr zum Leidwesen der Landwirte. © Martin Wagner/IMAGO

Selbst Bundesumweltministerin Steffi Lemke forderte in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, künftig „Problemwölfe“ öfter abzuschießen. Auch will Lemke mehr Hilfe bei Wolfsrissen. Als Vorbild nennt sie Sachsen-Anhalt, wo es Ausgleichszahlungen für Landwirte und Schäfer gebe. „Das hat dazu geführt, dass die Diskussionen dort jetzt viel sachlicher und konstruktiver geführt werden. Ich hoffe, dass wir das überall so gut hinbekommen“, sagt die Bundesumweltministerin.

Das sind ganz andere Töne als noch im Mai 2023. Damals sprach sich die Grünen-Politikerin gegen den Abschuss von Wölfen aus.

Oft trifft es bei einer Abschussgenehmigung den falschen Wolf

So einfach ist die Sache mit dem Abschuss allerdings nicht. Denn laut BMUV werden Nutztiere vor allem von durchziehenden Wölfen gerissen. Nicht zuletzt deshalb kommt es oft vor, dass der falsche Wolf erschossen wird, wenn es einen Abschussbefehl gibt.

Auch darf man nicht außer Acht lassen, dass der Wolf nicht grundlos auf der Liste geschützter Arten steht. Deshalb setzen Tierschützer, wie zum Beispiel der Verein Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, sich dafür ein, dass die Tiere nicht abgeschossen werden.

Tierschützer glauben daran, dass Mensch und Wolf harmonisch koexistieren können. © Martin Wagner/IMAGO

Ziel des Vereins ist es laut seiner Webseite, „die deutschen Wölfe durch Öffentlichkeitsarbeit, konstruktive Kooperation mit allen beteiligten öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen sowie durch ideelle und materielle Hilfsmaßnahmen für betroffene Bevölkerungsgruppen“ zu schützen. Die Tierschützer glauben daran, dass ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Wolf möglich ist.

Sollten Sie selbst einmal auf einen Wolf treffen, ist es wichtig zu wissen, wie man sich richtig verhält. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch eher gering. Wölfe sind von Natur aus eher menschenscheu. (sp)